Ligin lideri geri dönüyor

Galatasaray'ın maçtaki en büyük gol silahı Mauro Icardi
Süper Lig'de üst üste 12 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, bir aylık aranın ardından lige geri dönüyor.
Sarı-kırmızılı takım, 25. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Aslan, puan tablosundaki en yakın rakibi Fenerbahçe'nin BAY geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşımış olacak.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da ise Eysseric, kart cezası sebebiyle bugün takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray'ın ara transferde aldığı isimler Kasımpaşa'ya karşı ilk resmi maçlarına çıkacak.
Roma'dan 15 milyon Euro'ya alınan Zaniolo, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde ilk resmi maç heyecanını yaşayacak. Hatayspor'dan alınan Adekugbe de ilk 11'de olacak.
Buruk, Sassuolo'dan gelen Kaan Ayhan'ı ise yedek soyunduracak.