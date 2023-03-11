Ligin lideri geri dönüyor

Süper Lig'de üst üste 12 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, bir aylık aranın ardından lige geri dönüyor.

Sarı-kırmızılı takım, 25. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Aslan, puan tablosundaki en yakın rakibi Fenerbahçe'nin BAY geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşımış olacak.