Limitlere uymayanlar şampiyon ilan edilmeli

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün Florya’da yapılan yönetim toplahtısı sonrası açıklamalarda bulundu. Transfer konusunda yapılan eleştirilere yanıt veren ve Cengiz, “Hocamızla uzun süre masaya döktük her şeyi. Hocamızın açıklamaları bizim için yeterli oluyor. Takım yeniliyor. Hepimiz üzülüyoruz ama hiçbir sorun yok. Sorunun olmaması çok kötü bir şey. Hiçbir sorun yoksa burada bir şeyler yanlış. Sorun olmalı. 6. transfer sezonuna girdiğimizde bir şeyi öğrendim. Eksikliğimi gördüm. Her transfer edilen oyuncuların sayısı ve harcanan meblağ konusunda mutlaka bizim çok daha fazla transfer etmemiz gerektiğini gördüm. 2018’den bu yana 54 futbolcuyu ihraç etmişiz. İçinde kiralık yolladıklarımız da var. Altın jenerasyon olarak bu isimleri 1. Lig takımlarına gönderdik” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK TRANSFER YAPAN ŞAMPİYON OLSUN

Harcama limitleri konusunda eleştirilerde bulunan Mustafa Cengiz, “En çok transfer şampiyonu olacaksa rakibimize verilsin. Türkiye’de limitlere uyan, kırmızı ışıkta duran, açık ve şeffaf olanlar cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli şampiyon ilan edilmeli. 2 şampiyonluk da oradan verilmeli. Bizim gibi limitlere uyan takımlar cezalandırılmalı, yönetimleri bir kararname ile görevden alınmalı. Bu ironiyi bıraktıktan sonra şunu net olarak söyleyeyim. Buraya gelişimizin en büyük nedeni mali ve ekonomik açıdan kulübü düzlüğe çıkarmaktı. 10 yılda ilk defa, kayyum atanma tehlikesi olan kulübü kara geçirdik. Tüm bunlar unutuldu. Bu transfer döneminde sadece bonservise 680 milyon TL verdik” diye konuştu.

LİMİTLERDE YANILGI VAR

“Limitlerde müthiş bir yanılgı var” diyen Cengiz, “Bizim bu konuda har vurup harman savuracak limitimiz yok. Bizim 60 milyon Euro bonsvervis artı maaş giderimiz var. Teknik kadro haklı olarak laf olsun torba dolsun diye transfer yapamayız. Etebo ayarında bir orta saha istedik. Açıkça söylüyorum, Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez. Dürüstlük ve doğruluk içinde cezamız neyse onu da çekeriz. Pandemi dönemi olmasa, 50 kere seçime giderdik. Babanızın parasını harcar gibi kulübü borçlandırmak Galatasaray’ın harcı değil” dedi.

Taylan ve Etebo’dan kötü haber

Kasımpaşa maçında sakatlanan Etebo ve Taylan’ın tedavisine başlandı. Etebo’nun sağ kasık adalesinde hafif düzeyde, Taylan’ın ise sol kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Etebo’nun Alanyaspor maçına kadar yeşil sahalara geri dönmesi beklenirken, Taylan’ın ise tedavi sürecinin biraz daha uzun süreceği bildirildi.

Muslera’nın lisansı son anda çıkartıldı

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’nın lisansı çıkartıldı. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera’nın lisansının ocak ayına kadar askıya alınacağı iddia edilmişti. Dün sabah federasyona yapılan bildirim sonrası 34 yaşındaki kalecinin lisansı çıkartıldı.