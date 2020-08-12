Limitless göndermesi

Forma göğüs sponsorluğu için araba kiralama şirketi Sixt ile 2 yıllık (40 milyon TL’lik) sözleşme imzalamayan Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz, Süper Lig’deki harcama limiti tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Harcama limiti üzerinden Fenerbahçe’ye göndermede bulunan başkan Cengiz, “Biz limit konusuna karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz. Siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Orada bir limit varken ‘bu limiti aşarım, uymuyorum, cezayı da ödemem’ diyemezsiniz. Bu kurallara uymak zorundayız. Uymazsak kaos olur. Oyun başlamış, oyun oynanırken bunu değiştirirsen ne federasyonun ne de kuralların hiçbir kıymeti harbiyesi kalmaz. Biz de rahat değiliz. Açıklanan rakam bizim bütçemiz. Biz onun içinden 40-50 milyon harcayabiliriz. Onu da kafamıza göre kullanmayız. ‘Gelecek yıl da siz bu duruma düşersiniz’ diyorlar. Evet, düşebiliriz ama biz şunu yaparız; cezamızı çekeriz. Cezaya katlanmak da gerektiğinde bir asalettir. Spor kulüpleri olarak çok dikkatli olmamız gerekir. Açık konuşuyorum, Fenerbahçe’yle olan yarış daha çok gelir getirirdi. Ben bundan keyif alırım. Hiçbiri bizim düşmanımız değil. Ben kuralları çiğnemişsem bana ceza verin, şike yapmışsam ceza verin. 2 yıldır faaliyet raporlarını veriyoruz, ne çıkacağını biliyoruz. Tüm kulüpler ne çıkacağını biliyor. Eğer bilmiyorsam kulübümün beni eleştirmesi gerekir. Sen nasıl başkan, yöneticisin, haberin yok ne limit çıkacağından” dedi.

FALCAO İNDİRİM YAPTI, KALIYOR

Başkan Mustafa Cengiz, transfer ve takımdaki oyuncuların durumlarıyla ilgili şunları söyledi: “Galatasaray’da transfer bitmez. Ne zaman başladı, 4 Ağustos. Ne zaman bitiyor, 4 Ekim. Daha 2 ay var. Dinamik bir süreç, bitmez. Biz limitler içinde, kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray’ın çıkarları doğrultusunda her türlü alış ve satışı yaparız. Hem sportif, hem mali kıstaslar bizim için çok önemli. Ahlaki boyutlara da bakıyoruz. Bir takım isterse alır diyorlar. Samimiyetle söylüyor. Futbolcular önce Galatasaray’a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 kat fazla fiyatla başka yere gider. Galatasaray, Türkiye’de futbolun kıblesidir. Futbolcular önce Galatasaray’a gelirler, sonra bakarlar. İnşallah bunu bütün dünyada yapacağız. Falcao indirim yaptı, devam edecek. Dört oyuncu (Babel, Donk ve Belhanda ve Feghouli) bizi çok yordu. Feragatname imzalamadılar, hukuk içinde onlarla görüşeceğiz.”

01:18 dk 11 Ağustos 2020 AA Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da: Buraya gelmenin hayaliyle yaşadım Galatasaray Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Oğulcan, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, 'Bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Aslına bakarsanız bu camiadan hiç kopmamıştım. 17 yaşımda bu camiadan içeriye girmiştim ve sonrasında yaşanılan süreçten sonra buradan ayrılıp uzun bir yol katetmiştim. Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarın ve camianın gücünü hissedebiliyorum. Biz kocaman bir aile olacağız' ifadelerini kullandı.

CENGİZ, ARDA TRANSFERİNİ ANLATTI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tartışma konusu olan Arda Turan transferinin detaylarını anlattı. Cengiz, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde yönetime bir istek gelmediğini belirterek; “Bana resmi olarak Arda’dan ya da teknik ekipten bir şey gelmedi. Ben o zaman bunu anlattım. Bu sezon Arda konusunda bir talep oldu. Arda ‘boş mukaveleye imza atarım’ dedi. Biz de fırsatı değerlendirdik, en düşük şekli verdik. Arda büyük bir incelik yaptı. Arda müthiş hizmetler verecektir. Ona çok inanıyor, güveniyorum” dedi. İsim vermeden bazı futbolcuların sözleşme indirimi konusunda kendilerini yorduğunu aktaran Mustafa Cengiz; “4 futbolcumuz bizi çok yoruyor. Biz teknik ekibe bakarız. Lemina bildiğim kadarıyla planlarında yok. Seri’yi düşünüyoruz. Radamel Falcao da ücretinde indirim yaptı” dedi. Törende söz alan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ise; “Arda’ya tek bir şey söyledim. ‘Arda, şimdi bizden iş geçti. Senden tek bir ricam var. Bundan sonra sevenleri sevindireceksin. Sevmeyenleri sevindirmeyeceksin. Çok iyi oynarsan seni sevenleri sevindirir. İyi oynamamanı istemeyenleri sevindirme’ dedim” şeklinde konuştu.