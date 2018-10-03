SÜPER LİG

Ljajic idolünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Adem Ljajic, en büyük idolünün bir dönem Galatasaray forması da giyen Sasa İliç olduğunu söyledi. Sırp futbolcu ayrıca forvet oyuncularından beklentisini de açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 1 asist kaydetti.

Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 1 asist kaydetti.

Fotoğraf: IHA

Siyah-beyazlı takımın yıldızı Adem Ljajic, Beşiktaş Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcunun röportajından bazı bölümler şöyle;

"22 numaralı formayı giymemin sebebi..."

  • "Eski Yugoslavya’da çok büyük oyuncular yetişti. Çok büyük karakterli oyuncular arasında birçok önemli futbolcu hepimize esin kaynağı oldu. Ama benim çocukluğumda en büyük idolüm şu anda tekrar Partizan’a dönen Sasa İliç’ti. Şu anda 22 numaralı formayı giymemin sebebi de odur."

Sasa İliç Galatasaray formasıyla 71 maça çıktı. Sırp oyuncu bu maçlarda 25 gol kaydetti.
Sasa İliç Galatasaray formasıyla 71 maça çıktı. Sırp oyuncu bu maçlarda 25 gol kaydetti.

"En büyük hayalim Partizan forması giymekti"

  • “Küçükken çok büyük bir Partizan taraftarıydım. Tribüne gidiyor, maçları kaçırmıyordum. Hayattaki en büyük idealim ve hayalim de Patizan forması giymekti ve bunu başardım. Önce altyapıda sonra A takım seviyesinde bunu gerçekleştirdim. İtalya’da oynadım, çok büyük kulüplerin formasını giydim. Şimdi de öyle büyük bir takımın oyuncusuyum.”

"Higuain ve Benzema gibi forvetlerle oynamayı seviyorum"

  • “Benim forvetlerden en büyük beklentim; oyuna katılabilen, ikiye birlerde pas alışverişinde bulunabilen özellikte olmaları. Herkes tabii ki forvetlerden gol bekler. Ben Higuain gibi, Benzema gibi orta saha oyuncularıyla iletişim kurabilen forvetlerle oynamayı daha çok seviyorum.”

"Çok büyük derbiler oynadım"

  • “Futbol hayatımda çok büyük derbiler oynadım. Partizan-Kızılyıldız, Inter-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Torino gibi derbilerde forma giydim. Fenerbahçe ile oynadığımız derbinin atmosferi de çok güzeldi. Ortam o yoğunluğu size hissettiriyordu. O atmosferi yaşamaktan oldukça keyif aldım.”

"Atmosfer heyecan verici"

  • “Beşiktaş’taki taraftarın bizlere sunduğu atmosfer Sırbistan’daki gibi heyecan verici. Sırbistan’da da, Beşiktaş’ta da taraftarlar doksan dakika hiç durmuyorlar. Bu bir futbolcunun maça tamamen konsantre olması için çok iyi bir tetikleyici etki yapıyor.”

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