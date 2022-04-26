Manchester City-Real Madrid | Canlı

Devler Ligi heyecanı başlıyor. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibi Manchester City sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. İki ekip içinde hedef sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak. Mücadele şifresiz bir şekilde Tv 8,5'dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İlk 11'ler
Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius