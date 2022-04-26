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Manchester City-Real Madrid | Canlı

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Karşılaşmanın canlı anlatını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester City-Real Madrid | Canlı
Manchester City-Real Madrid

Devler Ligi heyecanı başlıyor. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibi Manchester City sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. İki ekip içinde hedef sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak. Mücadele şifresiz bir şekilde Tv 8,5'dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İlk 11'ler

Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius
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