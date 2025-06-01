Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Manchester United'dan 62.5 milyon poundluk transfer: Amorim'in istediği oldu

Manchester United'dan 62.5 milyon poundluk transfer: Amorim'in istediği oldu

16:411/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Matheus Cunha
Matheus Cunha

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Wolverhampton forması giyen Matheus Cunha'nın sözleşmesindeki 62,5 milyon poundluk serbest kalma maddesini kullanarak 26 yaşındaki forveti kadrosuna kattı.

Premier Lig kulübü Manchester United, Matheus Cunha'nın transferi için Wolverhampton Wanderers ile anlaşmaya vardı.


Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ile yapılan anlaşmanın detaylarına yer verilmedi.


İngiliz basını ise Manchester United'ın, Cunha'nın sözleşmesindeki 62,5 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini aktive ederek 26 yaşındaki forveti kadrosuna kattığını ve 5 yıllık bir kontrata imza attırdığını iddia eti.


2023 yılında İspanyol ekibi Atletico Madrid'den Wolverhampton'a transfer olan Cunha, bu sezon kulübü adına 36 maçta 17 gol kaydetti.





#Manchester United
#Premier Lig
#Transfer
#Matheus Cunha
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 31 Mayıs 2025: Inter PSG Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 Tabii canlı yayını izle