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Manisa Basket son hafta kurtuldu

Manisa Basket son hafta kurtuldu

13:5719/05/2025, Pazartesi
DHA
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Manisa Basket Divissa takımları BJK Fibabanka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş Fibabanka oyuncusu Uroš Plavšić (3) ile Manisa Basket Divissa oyuncusu Joseph Lual-Acuil Jr. (solda) mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Manisa Basket Divissa takımları BJK Fibabanka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş Fibabanka oyuncusu Uroš Plavšić (3) ile Manisa Basket Divissa oyuncusu Joseph Lual-Acuil Jr. (solda) mücadele etti.

Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunu geçiren Manisa Basket küme düşmekten son hafta kurtulmayı başardı.

Şirketleşip Avrupa'da ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettiği sezonda inişli çıkışlı grafik sergileyip ligde istikrarı yakalayamayan Manisa ekibi, son maçta küme düşen Yalovaspor'u 107-89 yenerek kurtuluşunu ilan etti.


Ligi 11 galibiyetle tamamlayan Manisa Basket'in yeni sezona yeni yapılanmayla girmesi bekleniyor. Manisa temsilcisinde yönetimin yine değişmesi gündemde. Kulübün yine devredileceği veya yeniden Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesine geçeceği iddia ediliyor.

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