Manisa Basket son hafta kurtuldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Manisa Basket Divissa takımları BJK Fibabanka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş Fibabanka oyuncusu Uroš Plavšić (3) ile Manisa Basket Divissa oyuncusu Joseph Lual-Acuil Jr. (solda) mücadele etti.