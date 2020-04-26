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Mariano için karar vakti

Bir süredir ülkesine döneceği konuşulan sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı sağ beki, “Menajerim Galatasaray ile görüşme halinde olduğunu ve sözleşmemin uzatılabileceğini söyledi” dedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Mariano

Mariano

Galatasaray’ın Brezilyalı sağ beki Mariano, ülkesine dönmek istediğini ancak kulübü ile sözleşme uzatmak için de görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı. ESPN’e konuşan Brezilyalı futbolcu, “Ülkemden ayrılalı 9 yıl oldu. Ailem artık Brezilya’ya dönmemiz gerektiğini düşünüyor. Ben de ülkeme dönmemin iyi olacağını düşünüyorum. Ancak, menajerim Galatasaray ile görüşme halinde olduğunu ve sözleşmemin uzatılabileceğini söyledi. Belki uzatırız. Bekleyip, görelim” diye konuştu. Brezilya’dan teklif aldığını da söyleyen tecrübeli sağ bek, “Fluminense ile görüştük. Palmeiras, Santos, Sao Paulo’ya teklif yaptık. Ayrıca, Atletico Mineiro da var” dedi.

KALMAK DA SEÇENEK

Sözleşmesi bittiğinde yeni bir kulüp bulmanın kolay olacağını belirten Mariano, “Çünkü, bir bonservis bedeli gerekmiyor. Benim pozisyonumda bazı kulüplerin sıkıntılı olduğunu biliyorum. Fluminense’den ayrıldığımdan bu yana Brezilya’ya dönmek için çok fırsatım oldu. Şu an için hangi kulübe daha sıcak baktığımı ise söylemek istemiyorum. Brezilya’ya dönmeyi istiyorum. Ancak, asla neler olacağını bilemezsiniz. Avrupa’da da güzel günlerim oldu ve kalmak da elbette bir seçenek” ifadelerini kullandı. 2017 yazında 4.5 milyon Euro bonservisle Sevilla’dan Galatasaray’a transfer olan Mariano, bu sezon 32 resmi maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

Sezon bitsin öyle konuşalım

  • Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile adı anılan Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç ve Mert Hakan ile ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili olarak, “Sezon bittikten sonra gidebilirler. Hak etmişlerdir. Özellikle Emre oynuyordu ama Mert Hakan bu sezon inanılmaz bir performans sergiledi ve hak ettiği yere geldi. O yüzden ikisi de gidebilir ancak 8 maç varken bu dedikoduların çıkması iyi değil” diye konuştu.

Selçuk İnan yardımcı, Arda Turan kaptan oluyor
Selçuk İnan yardımcı, Arda Turan kaptan oluyor

Galatasaray’da kaptan Selçuk İnan’ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2011’den bu yana sarı-kırmızılı formayı terletip sayısız kupa kaldıran tecrübeli oyuncunun son olarak yaptığı feda hamlesi de hem yönetimi hem teknik heyeti mutlu etti. Ajansspor'da yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon Selçuk’u ekibine dahil etmek istiyor. Galatasaray kaptanının yeni sezonda Terim’in kurmaylarından biri olması bekleniyor.Arda'nın para talebi yokSaha içerisinde yeni bir kaptan isteyen Fatih Terim’in istediği isim ocak ayında olduğu gibi sarı-kırmızılıların eski kaptanı Arda Turan. Galatasaray’dan herhangi bir para talebi de olmayan Arda ile ekonomik sıkıntı atlatılana kadar sembolik olarak 1905 lira maaşla kontrat yapılması planlanıyor.Arda Turan: &quot;Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın...&quot; pic.twitter.com/N9geieKs7m&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 20 Ocak 2020


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