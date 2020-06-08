Mario Balotelli transferi masada

Galatasaray, yeni sezonda maliyetleri düşürmek ve bazı bölgelerde değişikliğe gitmek istiyor. Bu bölgelerden birisi de forvet hattı. Marsilya ve Nice’te geçirdiği Fransa kariyerinin ardından sezon başında İtalya’ya Brescia formasıyla dönen ve antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Mario Balotelli, Galatasaray’a teklif edildi.

İtalyan golcünün ünlü menajeri Mino Raiola’nın sarı-kırmızılı yönetimle temasa geçtiği belirlendi. Galatasaray yönetimi, bu sürpriz teklifi teknik heyete iletti. Teknik ekip, Balotelli transferiyle ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek.

İtalyan basını da anlaşmanın çok yakın olduğunu yazdı. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 19 maçta 5 gol attı. Balotelli’nin bonservis ücretinin olmaması, bu transferi bir adım öne çıkartıyor.

Mario Balotelli: "Futboldan zevk alacağım bir kulübe transfer olmak istiyorum." pic.twitter.com/6rBgemB9uV — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 7, 2020