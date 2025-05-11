Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Amasya’da sona erdi

Çift erkekler kategorisinde Kenan Eren Kahraman ve Görkem Öçal, kızlarda Ayten Ceren Kahraman ve Elif Ece Akyürek birinciliği elde etti.

Karma kategorisinde ise Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren Kahraman birinci oldu.

Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Osman Ercan, Amasya'nın masa tenisi anlamında altyapısı güçlü olan şehirlerden bir tanesi olduğunu, gelen takımlarla en güzel şekilde ilgilenmeye çalıştıklarını ifade ederek, şampiyonaya katılan tüm sporculara, antrenörlere ve kulüplere teşekkür etti.