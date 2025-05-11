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Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Amasya’da sona erdi

Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Amasya’da sona erdi

20:2511/05/2025, Pazar
AA
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Şampiyonada toplam 100 sporcu mücadele etti.
Şampiyonada toplam 100 sporcu mücadele etti.

Amasya'da düzenlenen Masa Tenisi Navek Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada toplam 100 sporcu mücadele etti. Yıldız erkek takım mücadelelerinde erkeklerde Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü ve kızlarda Ankara Şafaktepe Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.


Tek erkekler kategorisinde Kocasinan Belediyesi sporcusu Kenan Eren Kahraman, Kızlarda Şafaktepe Kulübü sporcusu Elasu Yönter birinci oldu.


Çift erkekler kategorisinde Kenan Eren Kahraman ve Görkem Öçal, kızlarda Ayten Ceren Kahraman ve Elif Ece Akyürek birinciliği elde etti.


Karma kategorisinde ise Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren Kahraman birinci oldu.


Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Osman Ercan, Amasya'nın masa tenisi anlamında altyapısı güçlü olan şehirlerden bir tanesi olduğunu, gelen takımlarla en güzel şekilde ilgilenmeye çalıştıklarını ifade ederek, şampiyonaya katılan tüm sporculara, antrenörlere ve kulüplere teşekkür etti.


Şampiyonada dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalya ve kupaları verildi.

#Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası
#Amasya
#Ankara Şafaktepe Spor Kulübü
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