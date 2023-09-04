Mauro Icardi durmuyor

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğa büyük katkı veren Mauro Icardi, yeni sezonda da takımını taşımaya devam ediyor.





Sarı-kırmızılı takımın 10 milyon euro vererek bonservisini aldığı Arjantinli oyuncu, ilk 11'de forma giydiği tüm maçlarda skor katkısı verdi. Bu sezon 7 maçta görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





Süper Lig'de son olarak Gaziantep deplasmanında 2 gol atan Arjantinli yıldız, Trabzonspor ağlarını da 2 kez sarsmıştı. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Ljubljana maçında bir kez ağları sarsan Icardi, Molde ile deplasmanda oynanan maçta 1 gol ve 1 asist yaptı. Icardi, Rams Park'ta oynanan Molde maçında da 1 gollük katkı verdi.





Icardi, Galatasaray formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı son 13 resmi maçta fileleri havalandırarak dikkat çeken bir performansa imza attı.













Kerem Aktürkoğlu ile iş birliğine devam





2022-23 sezonunda Mauro Icardi'nin saha içerisinde en iyi anlaştığı futbolcu olarak Kerem Aktürkoğlu dikkat çekti. Milli futbolcu, Icardi'nin Trabzonspor maçında attığı ilk golün asistini yapmıştı. Gaziantep karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Kerem yine Icardi'ye asist yapmayı başardı.



























