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Spor

Mauro Icardi durmuyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı gollerini atmaya, sarı-kırmızılı takım ise kazanmaya devam ediyor. Tecrübeli yıldız, bu sezon ilk 11'de çıktığı tüm maçlarda ağları sarstı. Kerem Aktürkoğlu ise Mauro Icardi'yi asistleriyle beslemeyi sürdürüyor.

Umut Yılmaz
10:08 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Icardi ile Kerem arasındaki uyum dikkati çekiyor.

Icardi ile Kerem arasındaki uyum dikkati çekiyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğa büyük katkı veren Mauro Icardi, yeni sezonda da takımını taşımaya devam ediyor.


Sarı-kırmızılı takımın 10 milyon euro vererek bonservisini aldığı Arjantinli oyuncu, ilk 11'de forma giydiği tüm maçlarda skor katkısı verdi. Bu sezon 7 maçta görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


Süper Lig'de son olarak Gaziantep deplasmanında 2 gol atan Arjantinli yıldız, Trabzonspor ağlarını da 2 kez sarsmıştı. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Ljubljana maçında bir kez ağları sarsan Icardi, Molde ile deplasmanda oynanan maçta 1 gol ve 1 asist yaptı. Icardi, Rams Park'ta oynanan Molde maçında da 1 gollük katkı verdi.


Icardi, Galatasaray formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı son 13 resmi maçta fileleri havalandırarak dikkat çeken bir performansa imza attı.




Kerem Aktürkoğlu ile iş birliğine devam

2022-23 sezonunda Mauro Icardi'nin saha içerisinde en iyi anlaştığı futbolcu olarak Kerem Aktürkoğlu dikkat çekti. Milli futbolcu, Icardi'nin Trabzonspor maçında attığı ilk golün asistini yapmıştı. Gaziantep karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Kerem yine Icardi'ye asist yapmayı başardı.








#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Kerem Aktürkoğlu
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