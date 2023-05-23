Mayısların Aslan'ı

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, mayıs ayında fırtına gibi esiyor. Her sezon 'Mayıslar bizimdir' mottosunu benimseyen sarı-kırmızılı takım, bu ay çıktığı hiçbir karşılaşmada puan kaybetmedi. Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor ile karşılaşan Aslan, 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 5 gol kaydetti.





Gol yemeyi unuttu





Galatasaray, bu ay çıktığı mücadelelerin hiçbirisinde ağlarında gol görmedi. Başakşehir'i 1-0'la geçen sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarını da 2-0'lık skorlarla kazandı.





Kaleci Muslera'nın yükselen performansı, defans hattının hatasız oynaması Galatasaray'ın kalesini gole kapatmasında büyük rol oynadı.





Bir maça şampiyon





Galatasaray'ın mayıs ayında çıkacağı tek bir karşılaşma kaldı. Sarı-kırmızılı takım, önümüzdeki hafta 30 Mayıs Salı günü deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi kazanması halinde yine bir mayıs ayında şampiyonluğunu ilan edecek ve Süper Lig'de 23. kez mutlu sona ulaşacak.















