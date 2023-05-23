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Spor

Mayısların Aslan'ı

Galatasaray, mayıs ayında çıktığı 3 maçta 3 galibiyet aldı. Rakiplerine geçit vermeyen Aslan, kalesinde gol dahi görmedi. Sarı-kırmızılı takım, mayıs ayının son maçında Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Umut Yılmaz
09:16 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Sarı-kırmızılılar, Sivasspor galibiyetini taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor galibiyetini taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, mayıs ayında fırtına gibi esiyor. Her sezon 'Mayıslar bizimdir' mottosunu benimseyen sarı-kırmızılı takım, bu ay çıktığı hiçbir karşılaşmada puan kaybetmedi. Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor ile karşılaşan Aslan, 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 5 gol kaydetti.


Gol yemeyi unuttu

Galatasaray, bu ay çıktığı mücadelelerin hiçbirisinde ağlarında gol görmedi. Başakşehir'i 1-0'la geçen sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarını da 2-0'lık skorlarla kazandı.


Kaleci Muslera'nın yükselen performansı, defans hattının hatasız oynaması Galatasaray'ın kalesini gole kapatmasında büyük rol oynadı.


Bir maça şampiyon

Galatasaray'ın mayıs ayında çıkacağı tek bir karşılaşma kaldı. Sarı-kırmızılı takım, önümüzdeki hafta 30 Mayıs Salı günü deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi kazanması halinde yine bir mayıs ayında şampiyonluğunu ilan edecek ve Süper Lig'de 23. kez mutlu sona ulaşacak.





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig
39 dakika önce
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