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Spor

Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul'da defnedildi.

15:35 - 26/04/2024 Cuma
AA
Tabutun başında dualar edildi.
Tabutun başında dualar edildi.

Kalp krizi nedeniyle vefat eden Mehmet Ali Yılmaz'ın cenaze namazı, Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılındı.


Cuma vaktinin ardından kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın ailesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski bakanlar Mehmet Ağar, Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün eski başkanlarından Mustafa Günaydın ve Nuri Albayrak, eski Trabzonsporlu futbolcular ile spor, siyaset ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.


Yılmaz'ın naaşı, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet Ali Yılmaz'ın fotoğrafları tabutunun başına kondu.



#Trabzonspor
#Mehmet Ali Yılmaz
#Karacaahmet Mezarlığı
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