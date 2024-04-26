Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Cuma vaktinin ardından kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın ailesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski bakanlar Mehmet Ağar, Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün eski başkanlarından Mustafa Günaydın ve Nuri Albayrak, eski Trabzonsporlu futbolcular ile spor, siyaset ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.