Menemen FK'dan seri galibiyetler

14:1625/01/2026, Pazar
DHA
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen Futbol Kulübü evinde düşme hattındaki Adanaspor'u 3-0 yenerek serisini sürdürdü. Bu galibiyetle 4'te 4 yapan sarı-lacivertliler son 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yükselişini devam ettirdi.

Teknik direktör Bilal Kısa sezon sonuna kadar iyi performanslarını sürdüreceklerini belirtti. İyi bir ivme yakaladıklarını belirten genç teknik adam, "Amacımız sezon sonuna kadar üst sıralarda yer almak ve bir üst lige yükselmek için yarışta kalmak. Oyuncularımı kutluyorum. Serimizi sürdürmek için daha çok çalışacağız" dedi.

Menemen FK takımı önümüzdeki hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek.

