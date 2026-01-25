Menemen FK'dan seri galibiyetler

Teknik direktör Bilal Kısa sezon sonuna kadar iyi performanslarını sürdüreceklerini belirtti. İyi bir ivme yakaladıklarını belirten genç teknik adam, "Amacımız sezon sonuna kadar üst sıralarda yer almak ve bir üst lige yükselmek için yarışta kalmak. Oyuncularımı kutluyorum. Serimizi sürdürmek için daha çok çalışacağız" dedi.