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Milli boksörlerden 14 madalya

Milli boksörlerden 14 madalya

16:1729/04/2025, Salı
AA
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Sporcularımız madalyalarıyla poz verdi.
Sporcularımız madalyalarıyla poz verdi.

Erkek milli boksörler, Litvanya'daki Uluslararası Algirdas Socikas Turnuvası’nda 9, Belçika'daki Brüksel Capital Turnuvası'nda ise 5 madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu'nun açıklamasına göre milli sporcular, Litvanya'nın Kaunas kentindeki organizasyonda 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki organizasyonda da 1 altın, 4 bronz madalya elde etti.


Söz konusu turnuvalarda madalya alan boksörler şunlar:


Uluslararası Algirdas Socikas Turnuvası

Altın:
Samet Gümüş (55 kilo), Haluk Levent Çan (75 kilo)
Gümüş:
Talat Yağlı (50 kilo), Mehmetcan Çınar (60 kilo), Faruk Gürkan Dalgıç (70 kilo)
Bronz:
Emre Parlak (80 kilo), Yunus Emre Taşkın (85 kilo), Abuzer Topaloğlu (90 kilo), Uğur Aydemir ( 90 kilo)

Brüksel Capital Turnuvası

Altın:
Furkan Karadağ (85 kilo)
Bronz:
Osman Uysal (55 kilo), Mert Aybuğa (80 kilo), Cihandar Enes Alkazak (90 kilo), Ayhan Öz ( 90 kilo)



#Algirdas Socikas Turnuvası
#Brüksel Capital Turnuvası
#Türkiye Boks Federasyonu
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