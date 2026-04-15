Milli maç ücretsiz olacak! TFF'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sinop Şehir Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kentte tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. ​Vali Özarslan, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak maç öncesi tüm paydaş kurumların katılımıyla koordineli hazırlık süreci yürüttüklerini söyledi.

Maç günü güvenlik, ulaşım, enerji ve sağlık konularında herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmamak adına gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Özarslan, aynı gün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Sinop Şehir Stadı'nın da resmi açılışının yapılacağını aktardı.

Sinop tarihi açısından çok önem arz eden bu özel günde farklı kurumlardan ​801 personelin görev alacağını belirten Özarslan, şöyle devam etti:

"​Bu kadro içerisinde 49 ekip, motosikletli timler ve 188 özel güvenlik personeli de yer alacak.​ Güvenlik hizmetleri emniyet ve jandarma, sağlık hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü, stat içi düzen ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek. ​Maç günü oluşabilecek yoğunluğu yönetmek adına saat 15.00'ten itibaren bazı sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Yine aynı gün bazı kamu kurumlarına ait binaların bahçeleri otopark olarak kullanılacak."