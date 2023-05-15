Muslera ile yola devam

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımın puanlar kaybettiği Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında yediği hatalı gollerle dikkat çekmişti. Başakşehir karşısında kalesini gole kapatan tecrübeli kaleci, Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi konumunda yer alıyor. Bu sezon çıktığı 29 lig maçında 13 kez kalesini gole kapatan Muslera, sarı-kırmızılı takımla 6. şampiyonluğunu yaşamak istiyor.





Galatasaray ile bir sezon daha kontratı bulunan Muslera, gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyacak. Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonda da kaleyi Uruguaylı kaleciye emanet etmeye karar verdi. Muslera'nın gelecek sezon göstereceği performansa göre tecrübeli kaleciyle yeni kontrat da imzalanabilir.





Okan Kocuk'la yollar ayrılıyor





2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde Bursaspor'dan Muslera'nın yedeği olarak transfer edilen Okan Kocuk ile yollar ayrılacak. Yönetim, kontratı sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki kaleciyle yeni mukavele imzalamayacak.





Eğer yabancı oyuncu sayısı serbest bırakılmazsa yerli bir kaleci transfer etmek isteyen Galatasaray, Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'i listenin başına yazdı. Yabancı sınırlamasının kaldırılması halinde ise dünyanın dört bir yanından Muslera ile rekabet edebilecek bir kaleci transferi için araştırmalar başlayacak.















