Muslera dönüyor

Bu sezon kalede Fernando Muslera’nın yokluğunu fazlasıyla hisseden Galatasaray’a Uruguaylı futbolcudan iyi haber geldi. Annesinin vefat etmesi sonrası Uruguay’a giden ve bir süredir tedavisine burada devam eden tecrübeli file bekçisi İstanbul’a dönüyor. Uruguaylı kalecinin, 26 Kasım’da Türkiye’ye dönmesi ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nde tedavisine ve çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Teknik heyet, Muslera’nın en kısa sürede takıma katılmasını isterken, sağlık heyeti tarafından tedavi süreci hızlandırılacak. Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilen takım listesinde ismi bulunan Muslera’nın kısa süre içerisinde iyileşmesi halinde tekrar formasına kavuşacağı öğrenildi. Uruguaylı file bekçisi en geç ligin ikinci yarısında eldivenlerini geri alacak.

Muslera'yı arattılar

Sarı-kırmızılı takımda Muslera’nın yokluğunda forma giyen Fatih Öztürk ve Okan Kocuk, Uruguaylı oyuncuyu adeta mumla arattı. Muslera’nın sakatlığı sonrasında 11 maçta forma giyen Okan, kalesinde 19 gol gördü. Genç eldiven bu sezon sadece Ankaragücü maçında kalesini gole kapattı. Kasımpaşa’dan transfer edilen Fatih de ligin ilk 5 haftasında 4 gol yedi. Tecrübeli kaleci, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kalesinde gol görmedi.

Galatasaray'da hedef Kenan Karaman ve Attila Szalai Avrupa’ya erken veda eden ve Süper Lig’de inişli çıkışlı bir görüntü çizen Galatasaray’da, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Teknik heyetin talepleri doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı yönetim, bir yandan seçim sürecini yürütürken, diğer yandan transfer görüşmeleri yapıyor. Yaz transfer dönemimin aksine yönetim, devre arası transfer dönemi başlamadan imzaları attırmak istiyor. Galatasaray Kenan Karaman ve Attila Szalai'yi istiyorSavunma, orta saha ve hücum hattına transfer yapmayı planlayan sarı kırmızılılarda isimler ön plana çıkmaya başladı. Galatasaray’ın milli futbolcu Kenan Karaman ve Macar stoper Attila Szalai ile ilgilendiği kaydedildi. Scout ekibinin tavsiyesi ile listeye giren Szalai, 22 yaşında ve Apollon Limasol forması giyiyor. Sarı kırmızılı yönetim, kulübü ile 2023 yılına kadar kontratı bulunan genç futbolcuyu uygun bir bonservis miktarı ile renklerine bağlamak istiyor. Galatasaray Macaristan-Türkiye maçında onu takip ettiDüsseldorf Kenan'a teklif geldiğini açıkladıTransferdeki bir diğer hedef ise Kenan Karaman. Milli forma altında performansı ile dikkat çeken Kenan Karaman’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray’ın sezon sonunu beklemeden Fortuna Düsseldorf’a teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Bild Gazetesi’ne konuşan Düsseldorf yönetimi, sezon başında Galatasaray’dan resmi teklif aldıklarını ancak şu an teklif olmadığını belirtti. Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga 2’de 6 maçta 2 gol kaydederken, milli takımda 17 maçta 4 gole imza attı. Milli oyuncunun da Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı, sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmek istediği öğrenildi.Satışlar gündemdeGalatasaray yönetimi, bir yandan kadroya takviyeler yapmaya çalışırken, diğer yandan da oyuncu satışının yollarını arıyor. Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda’nın bedava elden çıkmasını istemeyen sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncuya ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Çünkü Galatasaray Belhanda’yı Dinamo Kiev’den transfer ederken yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.Belhanda: Mücadelem Galatasaray içinYüksek maaş alanlar gönderilmek isteniyorCimbom’un gelecek teklifleri değerlendirmek istediği diğer isimler ise Babel, Diagne ve Feghouli. Sarı-kırmızılılar böylece hem yüklü bir maaş ücretinden kurtulacak hem de yeni transfer için bütçe açacak.Aslan sakata geldi!Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin ibrasızlık kararı iptal edildi



