Mustafa Kapı Süper Lig'e transfer oldu

Dünya

Yoğun kar yağışı 525 kişiyi hastanelik etti

Japonya’nın başkenti Tokyo’da etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 525 kişi kayıp düşerek hastanelik oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), geçtiğimiz Perşembe günü 4 yıllık aranın ardından ilk kez başkent Tokyo için yoğun kar yağışı uyarısı yapmış, ayrıca ülkenin farklı kesimlerinde 99 uçuş hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.