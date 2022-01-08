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Mustafa Kapı Süper Lig'e transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Lille'den ayrılan 19 yaşındaki Mustafa Kapı'yı renklerine bağladı.

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Haber Merkezi AA
Mustafa Kapı Süper Lige transfer oldu
Mustafa Kapı; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte Lille'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Adana Demirspor, Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray altyapısından yetişen Mustafa Kapı, 2020 Eylül'de Lille'e transfer olmuştu. Fransa temsilcisinin genç takımında görev yapan Kapı, A takımla antrenmanlara çıkmasına rağmen resmi müsabakada forma giyemedi.

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