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Spor

Nelsson dönecek dertler bitecek

Galatasaray'a Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un sakatlığı nedeniyle forma giyememesi pahalıya patladı. Ligde Konyaspor'a kupada ise Başakşehir'e mağlup olan sarı-kırmızılı takım, bu hafta Nelsson'un dönüşüyle derin bir nefes alacak.

Umut Yılmaz
10:53 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Nelsson, bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıktı.

Nelsson, bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıktı.

Süper Lig'in lideri Galatasaray, takipçilerine ciddi puan farkı atsa da son haftalarda kalesinde gördüğü gollerle dikkat çekiyor. Oynadığı son 3 resmi maçtan ikisini kaybeden ve bu maçlarda 5 gol yiyen sarı-kırmızılılarda savunma hattında yapılan hatalar dikkat çekiyor.


Ligde Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, kupada ise Başakşehir'e 2 yenildi. Bu maçların ortak özelliği ise Nelsson'un yer almaması oldu. Bu sorunu çözmek isteyen teknik direktör Okan Buruk'un idmanlarda takım savunmasını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptırdığı öğrenildi.



Bu hafta dönüyor

Teknik direktör Okan Buruk, Nelsson'un dönüşüyle birlikte rahat bir nefes alacak. Başakşehir maçında riske edilmeyen başarılı oyuncu Kayserispor maçıyla birlikte sahalara dönecek.


Okan Buruk'un ayrıca, sakatlık ve ceza olmaması halinde defansta fazla rotasyon yapmayı düşünmediği ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın Sacha Boey, Abdülkerim-Nelsson ve Kazımcan'ı tercih edeceği öğrenildi.


Zaniolo yedeğe Rashica 11'e

Başakşehir maçında bir asist yapmasına rağmen savunma konusunda sınıfta kalan Zaniolo yedek kulübesine geçecek. Teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor maçında sağ kanatta Milot Rashica'yı oynatmayı planlıyor. Buruk, idmanlarda Rashica'yı as takımda tercih ediyor.





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Victor Nelsson
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