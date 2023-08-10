Nelsson giderse Ramos gelecek

Galatasaray, gelecek sezon başarılı olacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. 8 futbolcu transfer eden sarı-kırmızılı takım, gidecek oyuncular için de hazırlık yapılıyor. Avrupa'dan birçok teklif alan Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson ile yolların ayrılması gündemde.





Menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Nelsson, Galatasaray yönetiminden transferinde kolaylık yapılmasını istedi. Geçtiğimiz sezon Sevilla'ya gitmesine izin verilmeyen Danimarkalı stopere bu sezon için transfer kolaylığı vadedilmişti. Nelsson'u Tottenham uzun zamandır isterken, geçtiğimiz günlerde de bir başka Premier Lig ekibi Nottingham Forest da devreye girdi.





İngiliz ekibi sarı-kırmızılı kulübe 15 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Galatasaray ise Nelsson için 20 milyon Euro istiyor.





Gözler Ramos'ta

Nelsson'un olası ayrılığı için de hazırlık yapan Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Sergio Ramos'u gündemine aldı. Teknik heyet de Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takviye istediği için İspanyol stopere olumlu yaklaştı.





Galatasaray, 37 yaşındaki oyuncuya 1+1 yıllık kontrat teklif etmeyi planlıyor. Ramos'un yıllık maaş beklentisinin ise 5 milyon Euro bandında olduğu öğrenildi.





16 yıl Real Madrid'de forma giydikten sonra 2021'de Paris Saint Germain'e transfer olan tecrübeli stoper, sözleşmesi sona erince geçen ay serbest kaldı. Ramos, geçtiğimiz sezon 45 maçta 4 gol ve l asistlik katkı sağladı.











