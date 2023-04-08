Nelsson ile Abdülkerim olmazsa olmaz

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e elenen Galatasaray, bu sezon ilk kez 3 gol birden yedi.

Aslan, bu sezon Nelsson ve Abdülkerim'le 20 maça çıkarken ağlarında sadece 13 gol gördü. Sarı-kırmızılıların bu ikiliyle maç başına gol yeme oranı 0.65 oldu. Bu ikilinin bozulduğu diğer 10 maçta ise sarı-kırmızılı takım kalesinde 10 gole engel olamazken gol yeme oranı 1'e yükseldi.