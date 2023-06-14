Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu isteyen takımların sayısı her geçen gün artıyor. Ara transfer döneminde İtalyan ekibi Roma'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve 35 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan genç oyuncu için İngiliz ekipleri de devreye girdi.





İtalya'da Milan ve Juventus'un yakından ilgilendiği Zaniolo'ya Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Aston Villa'nın da kanca attığı iddia edildi.





Aslan'ın acelesi yok





Zaniolo, Galatasaray'da kısa sürede iyi işlere imza attı. Süper Lig'de 10 maça çıkan İtalyan yıldız, attığı 5 golle şampiyonluğa katkı sağladı. Sarı-kırmızılı takımın genç futbolcuyu bırakmak gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Bu sebeple transferde acele etmeyecek olan Galatasaray, Zaniolo'yu serbest kalma bedeli olan 35 milyon Euro'nun altında satmayı düşünmüyor.





İstanbul'da mutlu





Roma'da mutsuz bir dönem geçiren ve yaşadığı psikolojik problemlerin ardından Galatasaray'a transfer olan Zaniolo, sarı-kırmızılı kulüpte kendisini buldu.





Galatasaray'da oynamaktan ve İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan 23 yaşındaki futbolcu, ayrılmayı düşünmezken, "Galatasaray'a yeniden doğmak için geldim ve bu karardan dolayı çok mutluyum" açıklamasını yapmıştı. Zaniolo'nun planları arasında gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray forması giymek var.





Icardi kalacak mı merak ediyoruz





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV 100'e açıklamalarda bulundu. "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazımdı. 2.44 ile şampiyon olduk. Başakşehir ile şampiyon olduğumda puan ortalaması 2.10'du" diyen başarılı çalıştırıcı, Icardi konusunda yaptığı açıklamada "Icardi kalacak mı, biz de merak ediyoruz. Önce kendi sonra kulübü karar verecek. Ailesi, birçok farklı şey var. içimi rahatlatan, kulübümüzün Icardi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olması. Arabistan'dan teklifler Icardi için de konuşuluyor, bilmiyorum doğru mu. Icardi için yaşayacağı yer önemli. Para için Arabistan'a gidecek biri değil. Umudumuz, mutlu olduğu Galatasaray'da kalması" ifadelerini kullandı.





Uzun yıllar Galatasaray'da çalışmak ve kupalar kazanmak istediğini de belirten Buruk, "Türk teknik direktörler için yurt dışına açılma zamanı geldi. Yurtdışında çalışmak isterim" dedi.





9 oyuncu geri döndü





Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in de açıkladığı üzere kiralık giden oyuncuların tümü geri döndü. Mustafa Muhammed, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın satın alma opsiyonları kullanılmadı.





Ayrıca kaleci Batuhan Şen, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk ve Oğulcan Çağlayan kiralık sözleşmelerinin bitmesinin ardından sarı-kırmızılı takıma tekrar katıldı. Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak olan Galatasaray'da tüm futbolcular Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazır olacak. Mustafa, Cicaldau ve Morutan'ın durumları kampların ardından netleşecek. Taylan ve Batuhan'ın takımda kalması bekleniyor. Diğer oyuncularla ise yolların ayrılması planlanıyor.



