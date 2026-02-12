Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi belli oldu: 'Para için oynamayız' demişti

EuroLeague’de Fenerbahçe formasıyla zirveye çıkan ve Final Four’un MVP’si seçilerek adını kulüp tarihine altın harflerle yazdıran Nigel Hayes-Davis’in kariyer yolculuğunda yeni bir sayfa açıldı.

Başarılı performansının ardından NBA’in yolunu tutan yıldız forvet, Amerika’daki macerasında beklediği süreleri ve rolü bulmakta zorlandı. Son olarak takaslandığı Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılan Hayes-Davis’in Avrupa’ya dönüşü kısa sürede transfer piyasasını hareketlendirdi.

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv’in devreye girdiği süreçte üç kulüp de iddialı teklifler sundu. Sarı-lacivertlilerin takım içi maaş dengelerini gözeterek daha temkinli bir teklif yaptığı öne sürülürken, Yunan devi Panathinaikos kesenin ağzını açtı.

Tercihini Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’tan yana kullanan Nigel Hayes-Davis’in 2,5 yıllık sözleşmeye imza attığı resmen açıklandı. Kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos, anlaşmayı doğrularken, 2028’e kadar sürecek kontratın oyuncuyu Avrupa’nın en yüksek maaşlı isimleri arasına sokacağı ifade ediliyor.

Bu karar, Fenerbahçe cephesinde ise tartışmaları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz sezon yaptığı “Biz Fenerbahçe’de para için oynamayız, oyuna olan sevgimiz için oynarız” açıklaması yeniden gündeme taşınırken, bazı sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada tepkilerine yol açtı.







