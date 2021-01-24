Nijerya fırtınası

Galatasaray’ın Henry Onyekuru’yu transfer etmesiyle birlikte takımdaki Nijeryalı oyuncu sayısı 4’e çıktı. Oghenekaro Etebo, Jesse Sekidika, Valentine Ozornwafor’dan sonra Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımdaki 4. Nijeryalı oyuncu oldu. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılması gündeme gelen Etebo ile sezon sonuna kadar devam edileceği öğrenildi. Sezon başında yabancı sınırlaması sebebiyle lisans çıkartılmayan Ozornwafor, ligin ikinci yarısında forma giymeye başladı. Kiralık teklifleri gelen Sekidika ise son haftalarda gösterdiği performans sebebiyle teknik heyet tarafından takımdan tutulmak isteniyor. Onyekuru da İstanbul’da karantina süresini tamamladıktan sonra sarı-kırmızılı formayı üzerine geçirecek. Diğer dikkat çeken şey Sekidika dışında Galatasaray kadrosundaki Nijeryalı futbolcuların menajerlerinin aynı olması. Onyekuru, Ozornwafor ve Etebo’nun menajerliğini William D’Avila yapıyor. D’Avila ayrıca, Emre Kılınç ve Younes Belhanda’nın da menajerliği üstleniyor.

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Galatasaray çıkışını sürdürmek istiyor

Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında bugün Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Ligin geride kalan 20 haftasında 19 maç yapan sarı-kırmızılı takım, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Galatasaray, topladığı 36 puanla 3. sırada yer alıyor. Sakatlıkları bulunan Falcao, Oğulcan, Şener, Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne ve tedavisi süren Omar maçta oynayamayacak. Galatasaray’da kart sınırında bulunan Belhanda ve Luyindama, bugün sarı kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında cezalı duruma düşecek.