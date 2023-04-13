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Spor

Okan Buruk: Bekleyecek değil kazanacak takımız

Şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "6 puan öndeyiz. Bütün maçları kazanmak zorundayız. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Başka düşüncemiz yok" dedi.

Umut Yılmaz
11:19 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Okan Buruk ve öğrencileri 63 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Okan Buruk ve öğrencileri 63 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başarılı çalıştırıcı şampiyonluk yarısıyla ilgili olarak, "Şu anda 6 puan öndeyiz. Bu önemli bir avantaj. Tabii ki bütün maçları kazanmak zorundayız. Rakiplerimiz de kazanıyor. Başka bir düşüncemiz yok. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bazen rakipleriniz puan kaybetsin diye beklersiniz ama şuan biz bekleyecek değil, kazanacak takımız" dedi.


Başakşehir maçının ardından tepki olduğunu dile getiren Buruk, "Biz orada bittiğine ve biteceğine inanıyoruz. Oyuncuların da sahaya odaklanması gerektiğini söyledik. Her şeyi hakeme bağlayamayız. Önce biz en iyisini yapacağız, sonra hakemler de üzerine düşeni yapacak" şeklinde konuştu.


"Gönül bağımız var"

Sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesiyle ilgili de konuşan Buruk, "Aramızda kontrat diye bir şey yok. Gönülden bir bağımız var. Tek hedefimiz Galatasaray'ı başarılı yapmak. Beni buraya layık görmeleri benim için en büyük kontrat" sözlerini sarf etti. icardi'nin takımda kalmasını istediklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil Türkiye'nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor" dedi.


İftar yemeğinin ardından gazeteciler Okan Buruk ile hatıra fotoğrafı çektirdi.




#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig
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