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Spor

Okan Buruk maçın hakemine yüklendi: ManU'dan yana

Galatasaray, sahasında Manchester United ile 3-3 berebare kaldı. Maçın ardından hakem yüklenen teknik direktör Okan Buruk, "Hakem performansı da deplasman takımı için muhteşemdi. Tüm faul haklarını Manchester United'dan yana kullandı" ifadelerini kullandı.

23:35 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 23:35 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Teknik direktör Okan Buruk

Teknik direktör Okan Buruk

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.


Karşılaşma sonrası basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Okan Buruk'un açıklamaları:
'
Hem kazanıp hem kaybedebilirdik'

"Rakibe de pozisyonlar verdik, 3-3'ten sonra gol de yiyebilirdik. Biraz Rus ruletine döndü. İlk bölümde iyi başladık. Rakibin ilk şutu gol oldu, ikinci şutu gol oldu. 2-1 oyunun içindeyiz. Maçı kulübeden hissettiğimde gol atıp kazanabileceğiz gibi hissediyordum. Oyunculara da söyledim devre arasında. Çok net pozisyon vermeden 3. golü yedik. Hem kazanıp hem kaybedebilirdik. Çok iyi bir maç oldu"


'Davinson'un olmaması planlarımızı değiştirdi'

"Çok önemli bir eksik vardı, Davinson Sanchez. Çok değerliydi. Davinson'un olmaması planlarımızı değiştirdi. Kaan'la başladım, çünkü geriden pasla başlamak istedim. Davinson'un olmadığı senaryo daha zor oldu. Geçiş oynayan takımlar, etkili oynuyorlar. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz"


'Hakem Manchester United'dan yana'

"Çok farklı bir puanda olabilirdik, bu maça çok daha başka bir puanla çıkabilirdik. Penaltı pozisyonu vardı, onu göremedim. Gol olan ofsayt pozisyonu... Bayern maçındaki ofsayt pozisyonu çok küçük.Çizgi de çizilmedi, ne olduğunu göremedik. Hakem performansı da deplasman takımı için muhteşemdi. Tüm faul haklarını Manchester United'dan yana kullandı. Bu da bizim için yüzde 5-10 da olsa hakem rakibin yanında kararlar verdi. Bu da önemli rol oynadı. Baskılarımız, öndeki oyunumuz, girdiğimiz pozisyonlar, bu seviye bir takıma karşı, Premier Lig takımına karşı olumlu"


'Parken'de UEFA Kupası'nı kaldırdık'

"Parken Stadyumu bizim için önemli, değerli. UEFA Kupası'nı kaldırdık orada. Hedefimiz gruptan çıkmak. İçeride oynadığımız 3 maçta taraftar bizle atak yaptı, savunma yaptı. Üzgünüm, onlara burada galibiyet tattıramadık. Oyun, pozisyon, gol olarak da futbol ziyafeti verdik taraftarımıza. Kazanarak göndermek isterdik. Bizi inanılmaz destekledi taraftarlarımız. Hem ligde hem Avrupa'da daha da iyisini yapabileceğiz inşallah"







#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Manchester United
#Okan Buruk
20 dakika önce
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