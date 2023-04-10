Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupa maçında ilk on birde şans tanıdığı Nicolo Zaniolo'yu 14 Nisan Cuma günü Kayserispor ile oynanacak lig maçında yeniden kulübeye çekecek.





Son çalışmalarda takım savunmasına ağırlık veren Buruk, Zaniolo'nun bu yönünün eksik olduğunu düşündüğü için Rashica'yı oynatmayı planlıyor. Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, gözünü Süper Lig şampiyonluğuna dikti.





Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı takım, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Süper Lig'de 9 maçı kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kalan haftalarda risk almayacak.





Başakşehir ile yaşadığı şampiyonluk sevincini altyapısından yetiştiği Galatasaray'da da yaşamak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, kalan maçlarda en hazır isimleri sahaya sürecek. Rahat bir fikstürü bulunan ve maçlarının çoğunu İstanbul'da oynayacak olan san-kırmızılı takımda Buruk, bundan sonra rotasyon yapmayacak.





9 futbolcu banko





Teknik direktör Okan Buruk'un as kadroya yazacağı 9 futbolcu sakatlık ya da ceza olmadığı sürece değişmeyecek. Tecrübeli teknik adam, kalede Muslera, defans hattında ise Boey, Nelsson ve Abdülkerim'den vazgeçmeyecek. Orta sahada ise Torreira-Oliveira ikilisi bozulmayacak.





Forvette Icardi, 10 numarada Mertens, sol kanatta ise Kerem'in yeri garanti. Okan Buruk, sol bek ve sağ kanatta ise en hazır futbolcuları sahaya sürecek.



