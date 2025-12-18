Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan maç sonu oyuncusuna tebrik: 'Hep çalışıyor kutluyorum'

Okan Buruk'tan maç sonu oyuncusuna tebrik: 'Hep çalışıyor kutluyorum'

23:1518/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupada Başakşehir karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu. Genel olarak maçın güzel geçtiğini belirten Buruk, "Ahmed'i kutluyorum, hep çalışıyor. Günay önemli kurtarışlar yaptı. Gökdeniz çok çabaladı." dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek grup aşamasına üç puanla başladı.


Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.


Buruk'un açıklamaları şöyle;
'Halil Hoca'nın kararı doğruydu'

"Genel olarak güzel geçti. Oyuna başlangıcımızı gayet beğendim. 1-0'ı da bulduk. Pozisyonlar, arkasından verilmeyen golümüz vardı ama Halil Hoca'nın kararı doğruydu."

'Kramplar sonrası değiştirmek zorunda kaldık'

"Formda ve kulübesi güçlü bir takıma karşı oynadık. Kulübeden güçlü oyuncular getirdiler. Biz değişiklikleri planlamıştık. Sallai ve Icardi değişiklik istemedi. Gökdeniz ve Ahmed'e giren kramplar sonrası değiştirmek zorunda kaldık."


'Hem kazandık hem sakatlık yaşamadık'

"Ahmed'i kutluyorum, hep çalışıyor. Günay önemli kurtarışlar yaptı. Gökdeniz çok çabaladı. Arda ve Kazım da çok iyi sınav geçirdi. Hem kazandık hem kart görmedik hem sakatlık yaşamadık."

'Onları yenmek güzel oldu'

"Başakşehir direkt rakibimiz grupta, kupa hedefi olan takımlardan biri. Onları yenmek güzel oldu. Psikolojik anlamda kazanmak her zaman moral."





#Okan Buruk
#Galatasaray
#Başakşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Malulen emekli olmak için hangi hastalıklar geçerli? İşte malulen emeklilik şartları