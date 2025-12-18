Okan Buruk'tan maç sonu oyuncusuna tebrik: 'Hep çalışıyor kutluyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupada Başakşehir karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu. Genel olarak maçın güzel geçtiğini belirten Buruk, "Ahmed'i kutluyorum, hep çalışıyor. Günay önemli kurtarışlar yaptı. Gökdeniz çok çabaladı." dedi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek grup aşamasına üç puanla başladı.
Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Genel olarak güzel geçti. Oyuna başlangıcımızı gayet beğendim. 1-0'ı da bulduk. Pozisyonlar, arkasından verilmeyen golümüz vardı ama Halil Hoca'nın kararı doğruydu."
"Formda ve kulübesi güçlü bir takıma karşı oynadık. Kulübeden güçlü oyuncular getirdiler. Biz değişiklikleri planlamıştık. Sallai ve Icardi değişiklik istemedi. Gökdeniz ve Ahmed'e giren kramplar sonrası değiştirmek zorunda kaldık."
"Ahmed'i kutluyorum, hep çalışıyor. Günay önemli kurtarışlar yaptı. Gökdeniz çok çabaladı. Arda ve Kazım da çok iyi sınav geçirdi. Hem kazandık hem kart görmedik hem sakatlık yaşamadık."
"Başakşehir direkt rakibimiz grupta, kupa hedefi olan takımlardan biri. Onları yenmek güzel oldu. Psikolojik anlamda kazanmak her zaman moral."