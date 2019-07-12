Okan Kocuk Galatasaray yolunda

Fernando Muslera’nın yanında kalesini genç ve yerli bir eldiven ile güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü’nden Altay Bayındır’ı kadrosuna katmasıyla birlikte rotasını Okan Kocuk’a çevirdi.

Menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılarla temas halinde olan 23 yaşındaki kalecinin Galatasaray’a gitmek istediği öğrenilirken, transfere ilişkin son kararı teknik direktör Fatih Terim’in vereceği belirtildi.

Genç file bekçisi, geçen günlerde ihtarnamesinin sona ermesine 1 gün kala fedakarlık örneği göstererek kulüpten alacağı 1 milyon lirayı bıraktı. Bunun yanı sıra yeşil-beyazlı kulüp ile özel bir anlaşma yapan Okan Kocuk, başka bir takıma transfer olması halinde 450 bin euro da bonservis bedelini kulübüne kazandıracak.

Buna göre; sarı-kırmızılı ekibin transferde mutabakat sağlamasının ardından 450 bin euro karşılığında Okan’ı kadrosuna katması bekleniyor.