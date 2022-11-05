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Galatasaray idmanındaki krizi anlattı: Oliveira'ya tepki gösterdim, Okan Hoca beni gönderdi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram, idmanda Sergio Oliveira ile yaşadığı tartışmayı anlattı. Yunus Akgün'e edilen küfre tepki gösterdiği için idmandan kovulduğunu belirten tecrübeli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'a sitem etti.

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Haber Merkezi Diğer
Ömer Bayram ile Sergio Oliveiranın idmandaki kavgası
Okan Buruk ve Sergio Oliveira

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Eyüpspor'a transfer olan Ömer Bayram, sarı-kırmızılı takımın formasını giydiği dönemde Serigo Oliverira ile yaşadığı tartışmayla ilgili konuştu.

İdmanda Yunus Akgün'e küfür eden Portekizli futbolcuyla gerginlik yaşadığını belirten tecrübeli sol bek, Okan Buruk'un bu nedenle kendisini antrenmandan kovduğunu söyledi.

Youtube'daki Rabona kanalına konuşan Ömer Bayram'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

  • "Sergio Oliveira, sevdiğim de bir arkadaşım. Çift kale maç yapıyorduk, küfürlü bir diyalog oldu. Sahada her şey olabiliyor anlayabiliyorum ama ilk haftasıydı, Muslera'dan sonra ikinci kaptanlık da bendeydi. Benim olduğum camiada küfürlü vs. saha içinde hoşlanmam. Küfrün de seviyeleri var. Yunus genç kardeşimiz yeni geldi, herkes çok umutlu. O anda öyle bir tartışmada Yunus'un da duygusal olduğunu bildiğim için biraz zor olacaktı, Yunus'a destek çıkmak amaçlı dedim, kimse kimseye bu şekilde küfredemez. Ben de bunu ağır şekilde gösterdiğim için hoca beni antrenmandan gönderdi. Ondan sonra Sergio suçunu falan kabul etti ama bence ya ikimizi de antrenmandan göndereceksin ya da ikimizi tutup orta yolu bulacaksın."


Ömer Bayram, Galatasaray formasıyla çıktığı 126 maçta 2 gol atıp 23 de asist kaydetmişti.
Ömer Bayram, Galatasaray formasıyla çıktığı 126 maçta 2 gol atıp 23 de asist kaydetmişti.

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