Spor Galatasaraya 2 ihtar daha
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'a 2 ihtar daha

Mali olarak zor bir dönemden geçen Galatasaray'da şikayetler her geçen gün artıyor. Feghouli ve Babel'in FIFA'ya şikayet etmesinin ardından Van Aanholt ve Pulgar da sarı-kırmızılı kulübe ihtar çekti.

Abone Ol Google News
Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda hangi futbolcular kulübü FIFAya şikayet etti?
Van Aanholt, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 56 maçta 3 gol atıp 5 de asist kaydetti.

Galatasaray'da oyuncu kontratlarından kaynaklı problemler devam ediyor.

Mali olarak zor günlerden geçen sarı-kırmızılı kulüpte Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt, sözleşmesinden doğan ve ödenmeyen ücretler için kulübe ihtar çekti. Ayrıca Van Aanholt'un yanı sıra 2021-22 sezonun ikinci yarısında Fiorentina'dan 6 ayılığına kiralanan Erick Pulgar da Galatasaray'a ihtar gönderdi.

İki futbolcu da sarı-kırmızılıların ivedilikle ödemeleri yapmasını istiyor.

Pulgar, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 11 maçta skor katkısı veremedi.
Pulgar, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 11 maçta skor katkısı veremedi.

Van Aanholt ayrılabilir

Bu sezon Galatasaray'da ilk haftalarda düzenli olarak ilk 11'de forma giyen Van Aanholt, sergilediği yetersiz futbol sonrasında kadrodan kesik yedi. Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında yedek kulübesinde bekleyen Hollandalı oyuncu, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında 21 kişilik maç kadrosuna dahi alınmadı. 32 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı planlıyor.

Feghouli ve Babel de şikayetçi

Galatasaray'ın eski oyuncuları Sofiane Feghouli ve Ryan Babel de geçtiğimiz ay sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. Feghouli, Galatasaray'dan alacağı olan 1.6 milyon euroyu; Babel, 1.3 milyon euroluk alacağını faiziyle birlikte talep etmişti.

Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
SPOR
Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Feghouli'den Galatasaray'a dava
SPOR
Feghouli'den Galatasaray'a dava


Ne ceza verirlerse versinler!

'Ne ceza
verirlerse versinler!'

Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA'ya rest.
Avrupada tarihi yükseliş

Avrupa'da
tarihi yükseliş

​En çok puan topladığımız sezon rekorunu kırdık.
Gol asist için açım

'Gol asist için açım'

​Trabzonspor'da Marc Bartra ve Trezeguet maç sonu konuştu.
'Futboldan büyük<br>keyif aldık'

'Futboldan büyük
keyif aldık'

​Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Ferencvaros galibiyeti sonrası konuştu.
'Çok önemli bir<br>oyuncu olacak'

'Çok önemli bir
oyuncu olacak'
'Herkesten daha başarılıyız'

'Herkesten daha başarılıyız'

​Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçtan sonra konuştu.
Fenerbahçe <br>Avrupa'da da lider

Fenerbahçe
Avrupa'da da lider

​Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi.
'Starboy'

'Starboy'

​Arda Güler Avrupa'daki ilk golünü Dinamo Kiev'e attı.
Bakasetas tarihe geçti

Bakasetas tarihe geçti

​Trabzonspor'un yıldızından unutulmayacak istatistik.
Avrupa'nın<br> en talihsiz kulübü

Avrupa'nın
en talihsiz kulübü

​Dünya futbolu böyle elenme görmemiştir.
Trabzonspor <br>Konferans Ligi'nde

Trabzonspor
Konferans Ligi'nde

​Bordo mavililer gruptaki son maçında Ferencvaros'u mağlup etti.
Başakşehir son 16'da

Başakşehir son 16'da

​Temsilcimiz, Konferans Ligi A Grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kaldı.
Emeklilik kararını duyurdu

Emeklilik kararını duyurdu

​Barcelona'nın yıldız futbolcusu son kararını açıkladı.
Jorge Jesus:
Spor

Jorge Jesus: "Avrupa Ligi’nin en iyi takımları arasındayız"

Fenerbahçe dün akşam UEFA Avrupa Ligi B grubu 6. ve son hafta maçında Dinamo Kiev'i mağlup ederek grubu lider tamamladı. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç sonu açıklamalarda bulundu. Portekizli Hoca, "Fenerbahçe’nin kimliğini tekrardan Avrupa’da duyurmak adına da önemli bir şey başardık" ifadelerini kullandı. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Enerji krizi yaşayan Fransa nükleer santral sayısını arttırmayı hedefliyor
Dünya

Enerji krizi yaşayan Fransa nükleer santral sayısını arttırmayı hedefliyor

Rusya-Ukrayna gerilimi sebebiyle enerji krizi yaşayan Fransa’da hükümet, hanelere enerji tasarrufu çağrısı yapıp, buna yönelik ekonomik tedbirler alırken diğer yandan nükleer santral sayısını katlama çabasına girdi. Bakanlar Konseyine dün sunulan ve 3 noktada 6 Avrupa basınçlı nükleer reaktörün (EPR) inşasını ve prosedürünün kolaylaştırılmasını kapsayan yasa tasarısının, 2023 başında parlamentoda tartışılması bekleniyor.
Rıza Çalımbay: “Sivasspor Avrupa’da herkesten daha başarılı”
Spor

Rıza Çalımbay: “Sivasspor Avrupa’da herkesten daha başarılı”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli Teknik Adam, "Biz 3 senedir üst üste Avrupa’ya gidiyoruz. Çok da güzel şeyler yapıyoruz" şeklinde konuştu. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.