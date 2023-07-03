Önceliği Galatasaray

Transfer çalışmalarını İngiltere'de sürdüren Galatasaray, Premier Lig'den düşen takımlarda forma giyen futbolculara ilgi gösteriyor. Bu kapsamda Leeds United yönetimi ile de temas kuran sarı kırmızılı idareciler İngiliz ekibinden olumsuz cevap aldı. 2000 yılında yaşanan olaylardan dolayı Galatasaray ile transfer ilişkisi kurmak istemeyen Leeds United ile görüşmeler bu yüzden başlamadan sona erdi.