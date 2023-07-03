Önceliği Galatasaray

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da Türkiye'de kiralık olarak forma giyen Milot Rashica, Norvvich City'ye geri döndü. Kosovalı futbolcu, yarın İngiliz ekibiyle yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım ise Rashica'nın bonservisini almayı planlıyor. Norvvich City, pazarlıklara 10 milyon Euro'dan başlarken; Galatasaray'ın ilk teklifi 5 milyon Euro oldu. 27 yaşındaki futbolcunun tercihinin Galatasaray'dan yana olması transfer görüşmelerinde sarı-kırmızılı takımın elini güçlendiriyor.
Menajerine gelecek sezon yeniden forma giymek istediğini belirten Milot Rashica, "Önceliğim Galatasaray. Başka bir takımda oynamak istemiyorum" dediği öğrenildi.
Süper Lig'de ilk sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşayan Rashica, 26 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktan memnun olan Kosovalı oyuncu, Galatasaray taraftarıyla da bağ yakaladı.
Rashica'yı satacak Norvvich City ise kanat bölgesini Giresunspor'dan Borja Sainz'le güçlendirdi. İngiliz ekibinin, Rashica transferinde kolaylık sağlaması bekleniyor.