Onyekuru golle döndü

Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’nün konuğu olan Galatasaray, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı: 1-2. Sarı-kırmızılı takımda üçüncü dönemine başlayan ve ikinci yarıya oyuna giren Henry Onyekuru attığı iki golle sarı-kırmızılı takımı galibiyeti taşıdı. Galatasaray ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkardı. 5. dakikada Vetrih’in pasında Oğuz’un ceza alanına girer girmez gönderdiği şutu Muslera kornere çeldi. 13’de Babel’in serbest vuruşunda Günay gole izin vermedi. 22’de Dicko’nun pasında Maxim’in sert şutunda Muslera geçit vermedi. 24 ve 26’da Babel’in, 32’de Emre Akbaba’nın attığı goller ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 45’de Maxim’in vuruşunu Muslera kurtardı. 51. dakikada Babel’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, plase vuruşla topu filelerez gönderdi. Yardımcı hakem ofsay bayrağını kaldırırken, pozisyonun VAR ile incelenmesi sonucu hakem Mete Kalkavan gol kararı verdi: 0-1. 71’de Maxim’in ara pasında Dicko’nun vuruşu direğin dibinden auta gitti. 77’de Vetrih’in soldan kullandığı kornerde Jefferson’un kafa vuruşunu Saracchi çizgi üzerinde uzaklaştırdı. 79. dakikada Kerem’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru skoru 2-0 yaptı. 90+6’da Ömer Bayram’ın Enver Cenk’i düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Maxim filelere gönderdi: 1-2.

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Evime golle döndüğüm için çok mutluyum

Galatasaray’daki 3. kiralık döneminde dün ilk kez sahaya çıkan Onyekuru attığı 2 golle takımını galibiyete taşırken, Şubat 2020’deki Fenerbahçe maçından bu yana Süper Lig’deki ilk golünü attı. Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayı en son Haziran 2020’de Başakşehir maçında giymişti. Dünkü maç sonrası açıklamalarda bulunan Onyekuru, ”Her zaman Allah’a çok şükrediyorum tekrar Galatasaray formasını giydirdiği için. Tekrar taraftarla, hocamla, takım arkadaşlarımla beraber olmak çok güzel duygu. Her geçen gün daha iyi olacağım. Golü attığımda evime döndüğümü hissettim. Evime golle döndüğüm için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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Artık zirveye çıkmak istiyoruz

Onyekuru’nun attığı 2. golün pasını veren G.Saray’ın genç futbolcusu Kerem, “Süre buldukça en iyi performansımı göstermeye çalışıyorum. Forma rekabeti çok güzel bir şey. Bu bizi daha da yukarı çıkaracak. Artık zirveye çıkmak istiyoruz” dedi. Emre Kılınç ise “Ligin en zor deplasmanlarından birinden galibiyetle dönmek çok önemliydi. İlk yarıdaki hatalarımızdan ders çıkarıp ikinci yarıda yeni arkadaşlarımızla çok daha güçlü bir G.Saray izleteceğiz” diye konuştu.

Diagne, West Bromwich’de

Galatasaray Kulübü, golcü oyuncusu Mbaye Diagne’nin İngiltere’ye transferini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi. TFF’nin resmi internet sitesinde, Senegalli futbolcunun lisansının yurt dışına çıkış tarihi ve ülkesi yer aldı. Diagne’nin İngiltere’nin West Bromwich Albion takımına transferi bir süredir gündemdeydi.

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YOUSSOUF

Yedlin tamam Youssouf sırada

Ara transferin son günlerinde gaza basan Galatasaray bombaları patlatmaya devam ediyor. Heny Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhamed’in ardından sarı-kırmızılı kulüp dün de DeAndre Yedlin transferinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki ABD’li sağ bekle kesin anlaşma sağlayan Galatasaray, İngiliz ekibi Newcastle United’ı da ikna etti ve Yedlin’i sözleşme imzalamaya İstanbul’a davet etti. Tecrübeli futbolcunun sezon sonunda serbest kalacağı için Newcastle’dan bonservisini alacağı öğrenildi. Diagne’nin İngiltere takımlarından West Bromwich Albion’a kiralanması sayesinde bütçesini 2 milyon Euro artıya çeviren sarı-kırmızılar bu paranın yarısını da Yeni Malatya’dan Youssouf Ndayishimiye’ye ödemeye hazır. Galatasaray’ın 800 bin Euro bonservis bedeli ve bir futbolcu teklifine olumlu cevap bekleniyor. Transfer listesindeki Seri’nin Bordeaux’ya gitmesi sonrasında Ndayishimiye için şartlar zorlanacak.

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İrfan Can

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci için teklifini 6 milyon Euro’ya yükselten Galatasaray takas olarak da Ömer Bayram’ı Başakşehir’e önerdi. Olumlu cevap alamayan sarı-kırmızılılar son çare 4-5 milyon Euro bonusu içeren teklif hazırladı ve bugün Başakşehir’e iletecek. İrfan Can’ın bonservisinin yüzde 50’sine talip olan Galatasaray, Luyindama’yı istediği fiyatlara satamadığı için 10 milyon Euro seviyesine çıkamıyor. Diğer yandan Fenerbahçe de Başakşehir’e İrfan Can için dün teklifini sundu. İki kulübün bir kez daha görüşeceği açıklandı.