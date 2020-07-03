Onyekuru krizi: Galatasaray Lemina'yı da kaybedebilir

Birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren Galatasaray’a son olarak Henry Onyekuru’dan kötü haber geldi. 1 Temmuz itibariyle sarı-kırmızılı takımla kiralık sözleşmesi biten Nijeryalı futbolcunun, pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı da dahil ligin son 5 karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi. Onyekuru’nun ayrılmasında Galatasaray’ın mali yükümlülüklerini yerine getirmemesinin etkili olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Onyekuru’yu 1 yıl daha kiralamak isterken, Monaco ise bonservisiyle elden çıkarmak istediği için görüşmelerin tıkandığı ve dünkü idmana da çıkmayan Nijeryalı oyuncunun Fransa’ya döneceği bildirildi. Galatasaray Kulübü ise “Monaco’nun sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı. Yine Galatasaray’da kiralık forma giyen ve bonservisi Southampton’da bulunan Mario Lemina’nın da İngiltere’ye çağırıldığı öğrenildi. 1 Temmuz itibarıyla biten sözleşmeler için FIFA, koronavirüs pandemisi sonrasında tavsiye kararları açıklamış ve sözleşmelerin sezon tamamlanana kadar geçerli olabileceğini belirtmişti. Galatasaray, iki futbolcunun kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Nagatomo'dan gözyaşlı veda Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar sürerken, antrenmanda duygusal bir veda yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi sona eren Yuto Nagatomo, son idmanına çıktı ve takımla vedalaştı. 33 yaşındaki futbolcunun bu esnada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Japon futbolcunun sezonun ikinci yarısında lisansı çıkmamıştı.2018 yılında Inter'den transfer edilen Nagatomo, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 65 resmi maçta 3 gol atarken, 7 de asist kaydetti. Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı takımda iki Süper Lig, birer de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.🥋 Galatasaray’daki son antrenmanı öncesi Yuto Nagatomo 👋 😢 🇯🇵 pic.twitter.com/IidKR3vMkl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 2, 2020