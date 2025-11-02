Oosterwolde’nin Rafa Silva’ya yaptığı hareket sarı kart mı?

Maçın henüz başlarında Fenerbahçeli yıldız Oosterwolde Rafa Silva’ya sert bir faulde bulundu. Hakem Ali Yılmaz bu pozisyonda faul düdüğünü çaldı.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet bu müdahalenin direkt sarı kartla cezalandırılması gerektiğini belirterek yoğun itirazlarda bulundu. Bu pozisyon sosyal medyada da tartışma konusu oldu.