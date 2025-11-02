Yeni Şafak
Oosterwolde'nin Rafa Silva'ya yaptığı hareket sarı kart mı?

Oosterwolde’nin Rafa Silva’ya yaptığı hareket sarı kart mı?

2/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Oosterwolde'nin Rafa Silva'ya müdahalesinde siyah-beyazlıları sarı kart itirazlarında bulundu.
Oosterwolde'nin Rafa Silva'ya müdahalesinde siyah-beyazlıları sarı kart itirazlarında bulundu.

Fenerbahçeli oyuncu Oosterwolde'nin Beşiktaşlı Rafa Silva'ya yaptığı sert faul sonrası saha bir anda gerildi. Maçın hakemi Ali Yılmaz faul kararı verse de, Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet bu müdahalenin direkt sarı kartla cezalandırılması gerektiğini belirterek yoğun itirazlarda bulundu. Bu pozisyon sosyal medyada da gündem oldu. Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı. Peki, Oosterwolde’nin Rafa Silva’ya yaptığı hareket sarı kart mı? İşte sorunun cevabı.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbide tansiyon gerildi.


Maçın henüz başlarında Fenerbahçeli yıldız Oosterwolde Rafa Silva’ya sert bir faulde bulundu. Hakem Ali Yılmaz bu pozisyonda faul düdüğünü çaldı.


Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet bu müdahalenin direkt sarı kartla cezalandırılması gerektiğini belirterek yoğun itirazlarda bulundu. Bu pozisyon sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Oosterwolde’nin Rafa Silva’ya yaptığı hareket sarı kart mı?


Eski hakemler bu pozisyonu şu şekilde yorumladı;

Deniz Ateş BİTNEL:
‘Osterwolde'nin Rafa Silva'ya müdahalesi net bir sarı kart. Uyarı ile geçiştirilemez...!!’
Aleks Taşçıoğlu: ‘
Osterwolde'nin müdahalesi net sarı kart.’

