SÜPER LİG

Oumar Niasse Aslan oluyor

Sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek olan Oumar Niasse ile irtibata geçen Galatasaray, Senegalli futbolcudan olumlu geri dönüş aldı. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki golcüyü, Akhisar döneminden beri istiyordu.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Oumar Niasse

Oumar Niasse

Galatasaray, yıllardır kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Oumar Niasse’nin transferi konusunda bu sezon mutlu sona yaklaşıyor. Sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek olan tecrübeli santrforla irtibata geçen sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcudan olumlu geri dönüş aldı. 30 yaşındaki golcünün sezon sonunda bonservis ücreti olmadan Galatasaray’a imza atması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım, Florin Andone’den oluşacak boşluğu Niasse ile kapatmak istiyor. Sezon başında Brighton & Hove Albion’dan kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılan Andone, sezon sonunda eski takımına geri dönecek. Rumen futbolcunun yerine hareketli bir forvet arayışında olan Galatasaray, yedek kulübesi Niasse ile güçlendirmenin planlarını yapıyor.

2014’TEN BERİ GÜNDEMDE

Oumar Niasse, ilk olarak 2014 yılında Galatasaray’ın gündemine geldi. O dönemde Akhisar Belediyespor’da forma giyen Senegalli oyuncu, 5,5 milyon Euro karşılığında Lokomotiv Moskova’ya transfer oldu. Niasse, Rus ekibinin formasını giyerken de Galatasaray’ın transfer listesine girerken, taraftar baskısı sebebiyle transferi gerçekleşmedi. O dönem sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü olan Hamza Hamzaoğlu, Niasse ile ilgili olarak, “Niasse’yi istedik. ‘Bilal’den sonra, kulübü Akhisar’a mı çeviriyor’ dediler. Bu yüzden alamadık. Şimdi yaptıkları ortada ve transferi artık zor” yorumunda bulunmuştu. Niasse, 2016 yılında 17,9 milyon Euro karşılığında Everton’un yolunu tuttu. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon İngiliz ekibinde çıktığı 5 maçta 2 asistlik katkı verdi.

MUSLERA İDMANDA

Fernando Muslera
Fernando Muslera

Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sürat çalışması yaptı. Geçirdiği başarılı ameliyatın ardından Perşembe günü hastaneden taburcu edilen Fernando Muslera, tesislere gelerek antrenmanı takip etti. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra karşılaşma öncesi kampa girecek.

Tüm Türkiye yanımda oldu: Fernando Muslera altı ay sonra formasına kavuşacak
Tüm Türkiye yanımda oldu: Fernando Muslera altı ay sonra formasına kavuşacak

Galatasaray’ın Süper Lig’de oynadığı Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan ve ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, taburcu oldu. Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray’ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 15. dakikasında Skoda ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Fernando Muslera’nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilmişti. Muslera, operasyon geçirdiği hastaneden dün taburcu edildi. 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi hastane önünde kısa bir açıklama yaptı. Koltuk değnekleriyle yürüyen Muslera, “Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce’ye, kulübüm Galatasaray’a ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.6 AY SONRA DÖNECEKGalatasaray’ın son yıllarda yaşadığı başarılarda büyük payı olan Fernando Muslera, yaklaşık 6 ay boyunca sahalardan uzak kalacak. En iyi ihtimalle 2020-2021 sezonunun devre arasında dönmesi beklenen tecrübeli kaleci için taraflı tarafsız herkes büyük üzüntü yaşadı ve geçmiş olsun dileklerini dile getirdi. Galatasaray ise, uzun yıllardır yapmadığı kaleci planlarını yapmaya başladı. Sezon sonuna kadar genç kaleci Okan Koçuk ile devam edecek olan sarı-kırmızılı kulüp, liglerin bitmesi ile birlikte kale için transfer harekatına başlayacak.Basketbol şubesi karıştıKoronavirüs sonrasında ekonomik problemleri çözmek için kemer sıkmaya başlayan G.Saray’da, basketbol şubesinden sorumlu iki yönetici istifa etti. Erol Özmandıracı ve Ömer Cansever, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuru ile basketbol şubesi ile ilgili görevlerini bıraktıklarını açıkladılar. Galatasaray’da geçtiğimiz günlerde Işıl Alben, Tilbe Şenyürek gibi oyuncularla yollar ayrımıştı. Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak basketbol şubesinin bütçesini düşürmek isterken, Cansever ve Özmandıracı buna karşı çıktığı ve tarafların tartışma yaşadığı öğrenildi.PFDK kararları açıklandı

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