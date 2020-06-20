Oumar Niasse Aslan oluyor

Galatasaray, yıllardır kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Oumar Niasse’nin transferi konusunda bu sezon mutlu sona yaklaşıyor. Sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek olan tecrübeli santrforla irtibata geçen sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcudan olumlu geri dönüş aldı. 30 yaşındaki golcünün sezon sonunda bonservis ücreti olmadan Galatasaray’a imza atması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım, Florin Andone’den oluşacak boşluğu Niasse ile kapatmak istiyor. Sezon başında Brighton & Hove Albion’dan kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılan Andone, sezon sonunda eski takımına geri dönecek. Rumen futbolcunun yerine hareketli bir forvet arayışında olan Galatasaray, yedek kulübesi Niasse ile güçlendirmenin planlarını yapıyor.

2014’TEN BERİ GÜNDEMDE

Oumar Niasse, ilk olarak 2014 yılında Galatasaray’ın gündemine geldi. O dönemde Akhisar Belediyespor’da forma giyen Senegalli oyuncu, 5,5 milyon Euro karşılığında Lokomotiv Moskova’ya transfer oldu. Niasse, Rus ekibinin formasını giyerken de Galatasaray’ın transfer listesine girerken, taraftar baskısı sebebiyle transferi gerçekleşmedi. O dönem sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü olan Hamza Hamzaoğlu, Niasse ile ilgili olarak, “Niasse’yi istedik. ‘Bilal’den sonra, kulübü Akhisar’a mı çeviriyor’ dediler. Bu yüzden alamadık. Şimdi yaptıkları ortada ve transferi artık zor” yorumunda bulunmuştu. Niasse, 2016 yılında 17,9 milyon Euro karşılığında Everton’un yolunu tuttu. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon İngiliz ekibinde çıktığı 5 maçta 2 asistlik katkı verdi.

MUSLERA İDMANDA

Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sürat çalışması yaptı. Geçirdiği başarılı ameliyatın ardından Perşembe günü hastaneden taburcu edilen Fernando Muslera, tesislere gelerek antrenmanı takip etti. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra karşılaşma öncesi kampa girecek.