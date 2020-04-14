SÜPER LİG

Oynamak için sabırsızlanıyorum

Galatasaray’ın golcüsü Florin Andone, evde idmanlara devam ettiğini ancak bir an önce sahaya çıkmak istediğini söyledi. Ailesiyle vakit geçiren Rumen yıldız, “Sağlık ve güvenlik önce gelir. Uzmanların uyarılarına riayet etmek gerekir” dedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Florin Andone

Florin Andone

Galatasaray’ın Rumen yıldızı Florin Andone, Romanya Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yapılan özel bir röportajda soruları yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde 27 yaşına giren başarılı futbolcu, karantina sürecinde gündelik yaşantısı ile ilgili sorulara cevap verdi. Karantina sürecinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Andone, “Sabahları Türkiye ve Romanya’daki gelişmelere bakıyorum. Güzel bir deniz manzaram var. Kaldığım sitenin fitness salonu var. Günde 60-90 dakika arası çalışıyorum” diye konuştu. Futbol oynamayı çok özlediğini belirten Rumen futbolcu, “Tekrar antrenmanlara başlamak ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Ancak herkesin sağlığı ve güvenliği önce düşünülmesi gereken şey. Tüm Rumen halkına da sağlık diliyorum ve uzmanların uyarılarına riayet etmelerini istiyorum. Birlikte daha güçlü olacağız” dedi.

AZ İNSAN GÖRÜYORUM

  • Geçtiğimiz günlerdeki doğum gününde sevdikleriyle telekonferans yoluyla bir araya geldiğini belirten Andone, “Bazen biraz hareket olsun diye site civarına çıkıyoruz. Bir saat oturduğumda uzaktan iki-üç insan ancak görüyorum. Doğum günümü evde kutladık. Benzersiz bir doğum günü oldu. Bu arada en iyi arkadaşlarımla görüntülü olarak bağlantı kurduk. Çok hoştu. Uzun bir süredir artık evde oturmayı unutmuştum” diye konuştu.

Drogba’dan büyük hizmet

  • Galatasaray’ın Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcusu Didier Drogba, ülkenin en büyük kenti Abidjan’daki özel hastanesini Kovid-19 mücadelede kullanılması için devletin hizmetine sundu. Abidjan Belediye Başkanı Vincent Toh Bi Irie, bu vatansever eyleminden dolayı Drogba’ya teşekkür ederek henüz tam olarak bitirilmese de hastanenin Kovid-19 mücadelesinde fonksiyonel olarak kullanabileceğini belirtti.

Marc Wilmots'tan Fenerbahçe'ye olumlu yanıt
Marc Wilmots'tan Fenerbahçe'ye olumlu yanıt

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Laurent Blanc'tan olumsuz yanıt alan sarı-lacivertlilerde gözler Belçikalı hoca Marc Wilmots'a çevrilmişti. Deneyimli hoca Fenerbahçe'ye olumlu yanıt yolladı.Belçika basınında çıkan haberlere göre; 51 yaşındaki hoca, Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi oyuncuların da forma giydiği Antwerp'ten gelen teklifi Fenerbahçe için reddetti. Haberlerde ayrıca Wilmots'un sarı-lacivertlilerle olumlu mesaj gönderdiğini ve görüşmelerin sona yaklaştığı iddia edildi.Türk teknik adam Kenan Koçak'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık2012-2016 yılları arasında Belçika A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Marc Wilmots, son olarak İran Milli Takımında görev yapmıştı. Wilmots 4 Aralık 2019'dan bu yana da bir takım çalıştırmadı.Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe teknik direktör olarak Laurent Blanc, sportif direktör olarak da Ariedo Braida ile görüşüyor.https://t.co/KFHyULn7Vv&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 7, 2020

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