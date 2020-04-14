Oynamak için sabırsızlanıyorum

Galatasaray’ın Rumen yıldızı Florin Andone, Romanya Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yapılan özel bir röportajda soruları yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde 27 yaşına giren başarılı futbolcu, karantina sürecinde gündelik yaşantısı ile ilgili sorulara cevap verdi. Karantina sürecinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Andone, “Sabahları Türkiye ve Romanya’daki gelişmelere bakıyorum. Güzel bir deniz manzaram var. Kaldığım sitenin fitness salonu var. Günde 60-90 dakika arası çalışıyorum” diye konuştu. Futbol oynamayı çok özlediğini belirten Rumen futbolcu, “Tekrar antrenmanlara başlamak ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Ancak herkesin sağlığı ve güvenliği önce düşünülmesi gereken şey. Tüm Rumen halkına da sağlık diliyorum ve uzmanların uyarılarına riayet etmelerini istiyorum. Birlikte daha güçlü olacağız” dedi.

AZ İNSAN GÖRÜYORUM

Geçtiğimiz günlerdeki doğum gününde sevdikleriyle telekonferans yoluyla bir araya geldiğini belirten Andone, “Bazen biraz hareket olsun diye site civarına çıkıyoruz. Bir saat oturduğumda uzaktan iki-üç insan ancak görüyorum. Doğum günümü evde kutladık. Benzersiz bir doğum günü oldu. Bu arada en iyi arkadaşlarımla görüntülü olarak bağlantı kurduk. Çok hoştu. Uzun bir süredir artık evde oturmayı unutmuştum” diye konuştu.

Drogba’dan büyük hizmet

Galatasaray’ın Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcusu Didier Drogba, ülkenin en büyük kenti Abidjan’daki özel hastanesini Kovid-19 mücadelede kullanılması için devletin hizmetine sundu. Abidjan Belediye Başkanı Vincent Toh Bi Irie, bu vatansever eyleminden dolayı Drogba’ya teşekkür ederek henüz tam olarak bitirilmese de hastanenin Kovid-19 mücadelesinde fonksiyonel olarak kullanabileceğini belirtti.