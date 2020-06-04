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Oyuna gelmeyiz tuzağa düşmeyiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa ve diğer futbolcuların transfer haberleriyle ilgili, “Önümüzde 8 final, kupada yarı final maçlarımız var. Bunlara odaklanmışken yapılan spekülasyonların amacı Trabzonspor’un bugünü ve geleceğine duyulan korkudandır” dedi. Sosa ve ailesinin son dönemde yıpratıldığını belirten Ağaoğlu, “Sosa bizim için sadece bu takımın kaptanı değil, bizimle beraber bu takımın yükünü sırtına yükleyen, kulübün çok önemli parçası” diye konuştu

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu ve Jose Sosa

Ahmet Ağaoğlu ve Jose Sosa

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanı Jose Sosa ile birlikte gündeme dair basın toplantısı yaptı. Ağaoğlu, sadece sözleşmeleri biten değil, neredeyse takımın tamamına yakını ile ilgili son günlerde yapılan transfer haberlerinin kasıtlı olduğuna dikkat çekerek, “Önümüzde 8 final, kupada yarı final maçlarımız var. Bunlara odaklanmışken yapılan spekülasyonların amacı, Trabzonspor’un bugünü ve geleceğine duyulan korkudandır” dedi. Konuşmasına sözleşmeleri biten futbolcular ve Sosa ilgili yapılan süpekülasyonlarla ilgili başlayan Trabzonspor Başkanı, “Sosa bizim için bir futbolcu, bu takımın kaptanı değil, bizimle beraber bu zor süreçte bu yükü taşıyan, bizle birlikte sorumluluk alan, takımın, kulübün çok önemli bir parçası. Son 10 senedir şampiyonluğa koşan bir takım getirmemize rağmen sürekli olarak bir transfer haberleri yapılıyor. Bunlar tamamen takımımızın konsantrasyonunu bozmaya ve hedeften uzaklaştırma yönelik şeyler. Hiçbir şekilde kadro yapımızı bozmak istemiyoruz. Kaptanla sadece oyuncu olarak değil ileriye dönük olarak düşüncelerimiz var. Hala bu konuşmalar üzerine spekülasyonlar yapılıyorsa, bunların iyi niyetten yapıldığına inanmıyorum. Oyuna gelmeyecek kadar ve tuzaklara düşmeyecek kadar da kurnazız” ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu
Ahmet Ağaoğlu

NOVAK İLE SEZON SONUNDA

Sosa, Novak ve Pereira’nın kafasını transferden ziyade şampiyonluğa odaklandığını belirten Ağaoğlu, “Bunlara rağmen gerek kaptanımızın olsun, gerek Novak ve Pereira osun. Neredeyse takımımızın bir bölümünün transferine ilişin haberler ve takımın konsantrasyonunu bozmaya yönelik haberler üzerine bu toplantıyı yapma kararı aldık. Kaptanımız ve eşi Trabzon’u çok seviyor. Çocukları burada büyüyor. Bu takımın bu noktaya gelmesinde önemli pay sahibi olan kaptanımızın eşine yapılanların hoş olmadığını belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu. Sözleşmesi bitecek olan bir başka oyuncu olan Novak’ın durumu ile ilgili de bilgi veren Başkan Ahmet Ağaoğlu, durumunun sezon sonunda belili olacağını söyledi.

SOSA: BURADA ÇOK MUTLUYUM

  • Kaptan Jose Sosa ise konuşmasında, ailenin kendisi için çok önemli olduğunu Trabzonspor’u da aile olarak gördüğünü söyledi. Arjantinli yıldız “Burada çok mutluyum. Kulübümüzü bir aile olarak görüyorum. Futbola konsantre olmak istiyorum. Eşime ve aile biryelerinin üzülmesine izin vermem. Konsantre olmamız gereken tek şeyin önümüzdeki maçlar olduğunu düşünüyorum. Herkes tek bir hedefe odaklanmış durumda. İnsanların desteğini ve sevgilerinin büyüklüğünü biliyoruz. Gelecekle ilgili konuşuyoruz ama öncesinde taraftarımızın hakettiği mutluluğu vermek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

UEFA Trabzonspor'a 1 yıl men cezası verdi
UEFA Trabzonspor'a 1 yıl men cezası verdi

UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesi ile Trabzonspor’u Avrupa kupalarından 1 yıl men etti.UEFA’dan yapılan yazılı açıklamada, "Trabzonspor’un 2016’da yaptığı finansal anlaşmaya (FFP) uymadığı ortaya çıkmıştır. Avrupa bileti alacağı önümüzdeki 2 sezonun 1’inden men edilmiştir. Eğer kulüp, 2019 yılı mali raporlarında gerekli şartları gerçekleştirebilseydi, ceza verilmeyecekti" denildi.Bordo-mavili ekibin bu kararla ilgili CAS’a gideceği öğrenildi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada taraftarlara seslendi. Ağaoğlu şunları söyledi;CAS'a gideceğiz. Kimse canını sıkmasın, kimse moralini bozmasın. Biz UEFA ile yaptığımız anlaşmanın tamamını yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil.Futbol dünyasından ilk tepkiler;-Zeki Uzundurukan: “Ligler başlayacakken, TS sözleşmeler için masaya otururken, takım liderken, böyle bir cezanın açıklanmasını manidar buluyorum."-Selahattin Kınalı: "Şampiyonlar Ligi’nden gelecek 40 M €'luk pastayı Trabzonspor'a yedirmek istemeyenler harekete geçti."Trabzonspor CAS'a başvuracakUEFA tarafından 1 yıl Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor Kulübü, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracağını açıkladı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA’nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz." Bu gönderiyi Instagram&#39;da gör TVNET #4X4Futbol yorumcusu @erdallhos , Instagram canlı yayınında bordo mavili taraftarları umutlandıran detayı açıkladı. Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (3 Haz, 2020, 11:27öö PDT)

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