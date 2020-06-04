Oyuna gelmeyiz tuzağa düşmeyiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanı Jose Sosa ile birlikte gündeme dair basın toplantısı yaptı. Ağaoğlu, sadece sözleşmeleri biten değil, neredeyse takımın tamamına yakını ile ilgili son günlerde yapılan transfer haberlerinin kasıtlı olduğuna dikkat çekerek, “Önümüzde 8 final, kupada yarı final maçlarımız var. Bunlara odaklanmışken yapılan spekülasyonların amacı, Trabzonspor’un bugünü ve geleceğine duyulan korkudandır” dedi. Konuşmasına sözleşmeleri biten futbolcular ve Sosa ilgili yapılan süpekülasyonlarla ilgili başlayan Trabzonspor Başkanı, “Sosa bizim için bir futbolcu, bu takımın kaptanı değil, bizimle beraber bu zor süreçte bu yükü taşıyan, bizle birlikte sorumluluk alan, takımın, kulübün çok önemli bir parçası. Son 10 senedir şampiyonluğa koşan bir takım getirmemize rağmen sürekli olarak bir transfer haberleri yapılıyor. Bunlar tamamen takımımızın konsantrasyonunu bozmaya ve hedeften uzaklaştırma yönelik şeyler. Hiçbir şekilde kadro yapımızı bozmak istemiyoruz. Kaptanla sadece oyuncu olarak değil ileriye dönük olarak düşüncelerimiz var. Hala bu konuşmalar üzerine spekülasyonlar yapılıyorsa, bunların iyi niyetten yapıldığına inanmıyorum. Oyuna gelmeyecek kadar ve tuzaklara düşmeyecek kadar da kurnazız” ifadelerini kullandı.

NOVAK İLE SEZON SONUNDA

Sosa, Novak ve Pereira’nın kafasını transferden ziyade şampiyonluğa odaklandığını belirten Ağaoğlu, “Bunlara rağmen gerek kaptanımızın olsun, gerek Novak ve Pereira osun. Neredeyse takımımızın bir bölümünün transferine ilişin haberler ve takımın konsantrasyonunu bozmaya yönelik haberler üzerine bu toplantıyı yapma kararı aldık. Kaptanımız ve eşi Trabzon’u çok seviyor. Çocukları burada büyüyor. Bu takımın bu noktaya gelmesinde önemli pay sahibi olan kaptanımızın eşine yapılanların hoş olmadığını belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu. Sözleşmesi bitecek olan bir başka oyuncu olan Novak’ın durumu ile ilgili de bilgi veren Başkan Ahmet Ağaoğlu, durumunun sezon sonunda belili olacağını söyledi.

SOSA: BURADA ÇOK MUTLUYUM

Kaptan Jose Sosa ise konuşmasında, ailenin kendisi için çok önemli olduğunu Trabzonspor’u da aile olarak gördüğünü söyledi. Arjantinli yıldız “Burada çok mutluyum. Kulübümüzü bir aile olarak görüyorum. Futbola konsantre olmak istiyorum. Eşime ve aile biryelerinin üzülmesine izin vermem. Konsantre olmamız gereken tek şeyin önümüzdeki maçlar olduğunu düşünüyorum. Herkes tek bir hedefe odaklanmış durumda. İnsanların desteğini ve sevgilerinin büyüklüğünü biliyoruz. Gelecekle ilgili konuşuyoruz ama öncesinde taraftarımızın hakettiği mutluluğu vermek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.