Spor MAÇ SONUCU | Faroe Adaları 2-0 Türkiye
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MAÇ SONUCU | Faroe Adaları 2-0 Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk oldu. Ay-yıldızlılar, ilk yarısını 0-0 tamamladığı maçın ikinci yarısında üst üste yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özet: Faroe Adaları 2-1 Türkiye: Golleri kim attı?
Faroe Adaları 2-1 Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk oldu. Ay-yıldızlılar, ilk yarısını 0-0 tamamladığı maçın ikinci yarısında üst üste yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. FIFA dünya sıralamasında 125. sırada olup 50 bin nüfusa sahip Faroe Adaları'na yenilen millilerde, teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği de spor yorumcuları tarafından tartışılmaya başlandı.

Faroe Adaları - Türkiye maç özeti

1' Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

51. dakikada sağ kanattan Vatinhammar ortaladı, Kaan ıskaladı arka direkte Davidsen sert vurdu, Ozan'a çarpan top ağlarımızla buluştu. Faroe Adaları 1-0 önde.

59. dakikada savunmamızın arkasına sarkan Edmundsson ceza sahası içi sol çaprazından ağlarımızı sarstı: 2-0.

89. dakikada Serdar Dursun kafayla çevirdi, ceza alanı solundan Serdar Gürler gelişine vurdu ve farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşma 2-1'lik Faroe Adaları'nın galibiyetiyle sona erdi.

Faroe Adaları, 1982'den beri 16 ülke takımını mağlup etti. Bu takımlar Türkiye ile birlikte şu şekilde: Malta, Lüksemburg, Litvanya, Letonya, Andorra, Moldova, Avusturya, San Marino, Yunanistan, Estonya, Kanada, Lihtenştayn, İzlanda, Cebelitarık, Kazakistan.
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