Paul Pogba İslam düşmanı Macron'a patladı: Milli Takım formasını artık giymeyecek

İslam düşmanı Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrasında Fransa'da yaşayan Müslümanlar adeta ayaklandı. Macron'un skandal ifadelerinden geri adım atmamasının ardından Fransa Milli Futbol Takımı oyuncularından Paul Pogba radikal bir karara imza attı.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Pogba, Macron'un İslam üzerine yapmış olduğu açıklamalar sonrasında milli takım kariyerinin sonlandırdı. Konuyla ilgili resmi bir bildirim yapılmazken Pogba'nın bir sonraki milli arada Fransa forması giymeyeceği aktarıldı.

Orta doğu basınında yer alan haberlerde ise Fransa'da yaşanan terör olaylarıyla ilgili olarak İslam'ı suçlama gafletinde bulunan Macron'un bu tutumu sonrasında Pogba'nın da ülkesindeki Müslümanlar adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Müslüman futbolcu Pogba, 2016 yılında 105 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'tan Manchester United'a transfer olmuştu. Pogba, Fransa Milli Takımı ile 2018'de Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Fransız mallarına boykot dalgası Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a savaş açması ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürlerin yerel yönetimler eliyle bazı binaların cephelerine yansıtılmasına Arap dünyasından tepkiler geldi. Bazı Arap ülkelerinde, Fransa’daki Müslümanlara yönelik faşizme varan uygulamalara tepki olarak Fransa menşeli ürünlerin alınmaması ve satılmamasına yönelik kampanyalar başlatıldı.50 KOOPERATİF KATILDIKuveyt merkezli Al Qabas internet sitesinin haberine göre, 50 kooperatif birliği, Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürlerin yayınlanması sonrası perakendecilerinden Fransız mallarını geri çektiklerini açıkladı. Karar sonrası, bazı market zincirlerinde Fransız mallarının olduğu rafların tek tek boşaltıldığı görüldü. Bazı market sahipleri raflara “Tüm Fransa ürünlerini ikinci bir karara kadar tüm pazardan kaldırma kararı aldık” yazılı afişler astı.TÜM ŞUBELERDEN KALDIRDIKatar’da ise devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zinciri, tüm şubelerindeki Fransız mallarını toplamaya başladı. Al Meera’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Milli bir şirket olarak bizler, ülkemize, inancımıza ve müşterilerimizin arzularına hizmet eden köklü geleneğimiz, adetlerimiz ve Hanif dinimizle uyumlu bir vizyon içinde çalışıyoruz” ifadesi kullanıldı. Bu nedenle, bir sonraki bildirime kadar marketin tüm şubelerinde Fransız ürünlerinin raflardan kaldırılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, müşterilere hitaben, “Yolumuzu aydınlatan meşalemiz, yorumlarınız ve hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz” denildi. Katar’daki bazı iş yerleri de Fransız mallarını raflarından indirme kararı almıştı.‘AKLINI MI KAYBETTİ?’Fas’ta da çok sayıda aktivist, Fransız mallarını boykot çağrısında bulunarak kampanyaya destek verdiklerini açıkladı. Raniya Lemlahi adlı sosyal medya kullanıcısı aktivist paylaştığı mesajında, “Faslı olarak, Fransa Cumhurbaşkanının, Peygamber Efendimiz’e ait sözlerini kabul etmiyorum. Bu sebeple, Fransız mallarının boykot edilmesi kampanyasını destekliyorum” ifadelerine yer verdi. Başkent Rabat’ın Belediye Danışmanı Hişam el-Hareş ise karikatürün yayınlandığı günün Müslümanlar için üzücü bir gün olduğunu vurgulayarak, “Fransa aklını mı kaybetti?” sorusunu yöneltti. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Facebook ve Twitter başta olmak üzere sosyal medya ağlarındaki profil fotoğraflarını değiştirerek, “Muhammed Resulullah” yazısını koydular.Le Maire’nin havuz problemiFransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bazı belediyelerin yüzme havuzlarında kadınlara özel seans saatleri düzenlemesini, terörist ideolojiyle bağdaştırdı. Europe 1 radyosuna konuk olan Bakan Le Maire, Fransa’da yıllardır var olan “siyasi İslam” fikrinin, terörün kökenindeki ideoloji olduğunu ileri sürdü. Bakan La Maire bazı belediyelerde yüzme havuzlarında kadınlara özel seanslara izin verilmesini terörist ideoloji olarak nitelediği siyasi İslam’a teslim olmakla bağdaştırdı ve korkaklık olarak tanımladı. Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta Le Maire, Fransız iş insanlarından dini ayrımcılıkla mücadeleye katkıda bulunmalarını istedi. Siyasi İslam’ın Fransız milletini ve değerlerini yok ederek, tarihini baltalamayı amaçladığını iddia eden Le Maire, iş insanlarını hükümetin ayrımcılıkla mücadelesine katılmaya davet etti.

Bu adam kafayı yemiş Fransa’da Müslümanlara yönelik baskıların ardı arkası kesilmezken, skandal bir karar alındı. Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan Peygamberimiz Hz. Muhammed’e yönelik çirkin karikatürler, kitapçık haline getirilerek liselerde dağıtılacak. Fransa’nın 13 bölgesi için karara onay verildi. Fransa genelinde 11 bin lise bulunurken, bu kurumlarda 2 milyon 300’e yakın genç eğitim görüyor.Fransız faşizmiCUMHURİYET DEĞERLERİ KILIF10 yaşında Fransa’ya giden gazeteci Fatih Karakaya ülkede Müslümanlara yönelik baskıların her geçen gün daha da arttığını söyledi. Fransa’da başörtülü kişilerin potansiyel terörist olarak görüldüğüne dikkat çeken Karakaya, “Resmi açıklamaya göre kitapçıkta basında yayınlanan en çarpıcı dini ve siyasi karikatürler bir araya getirilecek. Hz. Muhammed’e yönelik çirkin karikatürlerin de yer alacağı kitapçık, ‘Cumhuriyet değerlerini korumak ve Fransız halkının özgürlük içinde yaşaması için bu girişimde bulunulacağı açıklandı. Geçen gün karikatürleri bölge binasına yansıttılar” dedi.FRANSA’YA İMAM GİTMEYECEK Fransa’da 5 milyona yakın Müslüman’ın yaşadığını aktaran Karakaya, “Fransa’da her olayda Müslümanlar toplumsal bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Okullarda bir etkinlik yapıyorlar, başörtülüyseniz katılmanız yasak. Çocuk bakıcıları memur olarak sayıldığı için artık başörtülü kadınlar bu işi yaparlarsa çalışma izinlerinin iptal edileceği açıklandı. Camileri kontrol altına almak istiyorlar. Türkiye ve Araplardan artık imamlar gelmeyecek. Bu imamlar radikal İslam anlatıyorlarmış. Fransa’nın bir süre önce kurduğu CFCM Müslümanlar Konseyi bu imamların yetiştirilmesini sağlayacak. Müslümanları baskı altında tutan bir sürece doğru gidiyoruz” diye konuştu.Video: Dönüşüm: Macron'un hayal dünyasıMACRON’UN KONUŞMASIYLA BAŞLADIMüslümanlara yönelik baskıların derneklere düzenlenen baskınlarla başladığını ifade eden Karakaya, “2 Ekim’de Cumhurbaşkanı Macron’un ayrımcılık, içe kapanıklıkla ilgili bir yasa hazırlayacağız dedikten bir gün sonra, Paris’te bulunan Hz. Ömer Camisi’ne baskın yapıldı. Burada çocukların gizli bir şekilde kurs aldığını iddia ederek bu baskını gerçekleştirdiler. Kalabalık bir polis grubu 15 yaşından küçük çocukların olduğu camiye geldiler. Çocuklar burada sadece Kur’an dersi alıyorlardı. Bu olaydan sonra valilik bir açıklama yaparak, ‘İslamcılık ve kendine kapanma birimimizin şikayet üzerine yaptığı baskında hiçbir şey bulamadık. Sadece yangın tedbirleriyle ilgili birkaç eksiklik gördük’ dedi” diye konuştu.KORKU AŞILAMAYA ÇALIŞIYORLAR Elleri silahlı polislerin bir sonraki durağı ise Öğrenmek ve Anlamak Derneği lokali oldu. Burada 6 yaşına kadar olan 80’e yakın çocuğun Kur’an dersi aldığını belirten Karakaya, “Yine çok kalabalık bir polis grubuyla baskın yaptılar. Kitapları, seccadeleri yerlere attılar ve bunları çocuklar oradayken yaparak korku aşılamak istediler. Fransa’da çocukların 6 yaşına kadar okula gitmesi zorunlu değil. Aileler de çocuklarını Kur’an eğitimi alması için kurslara yolluyor. Burada yasal olmayan bir durum yok” diye konuştu.Fransa’da baskı ve tehditler artıyorTEPKİ VİDEOSU KAPATMA GETİRDİ Fransa’daki bir okulda Hz Muhammed’in karikatürün gösterilmesi olayına tepki için bir video hazırlandığını kaydeden Karakaya, “Bu videoyu paylaşan velilere, öğretmene tepki gösteren kişilere, Panten Camisi sosyal medyadan tepki videosunu paylaştığı için Bakanlar Kurulu kararıyla 6 aylığına kapatıldı” dedi. Macron göreve geldikten sonra Fransa’daki baskının daha da arttığını kaydeden Karakaya, “İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bu baskınları profesörün öldürülmesiyle ilgisi yok, biz birilerine mesaj veriyoruz şeklinde açıklama yaptı” dedi.Ağır tahrikFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un fitilini ateşlediği nefret, devlet politikası oldu. İslam'a ve Peygamber Efendimize hakaret içeren karikatürler, Occitanie bölgesindeki Montpellier ve Toulouse Belediye binalarının cephelerine yansıtıldı. Müslümanların itirazlarına rağmen iğrenç karikatürler 4 saatten fazla süreyle binanın cephesinde kaldı. Önümüzdeki günlerde ülkedeki diğer kamu binalarında da benzer tahrikleri olabileceği ifade ediliyor.Türkiye Fransa’dan kaçanların El Dorado’suİsrail’i boykot etmek suç!İslam’la ve Müslümanlarla böylesi sıkı bir mücadeleye giren Fransa’da antisiyonist olmak ise antisemitizmle eşdeğer görülüyor. Ülkede İsrail’i boykot etmek suç. Eğer birisi İsrail’i boykot etmekle suçlanırsa hemen dava açılıyor. Bu şekilde hakkında dava açılan kişiler konuyu Avrupa Birliği Mahkemesi’ne taşısa ve mahkemenin de bunun hukuka aykırı bir durum olduğunu belirtese de Fransa hala bu yasağı kaldırmıyor. Ayrıca davayı açan kişiler tazminat hakkı da kazandı.Bakan hedef gösterdi polis bastıGazeteci Zineb El-Rhazaoui ve aktivist Zohra Bitan’ın Müslümanlara yönelik saldırgan bir uslup kullanmaya başladığını aktaran Fatih Karakaya, “Tüm bunlar olurken Barakacity Derneği Başkanı İdris Sihamedi, bu şahıslarla ilgili çok enteresan bilgi ve bağlantılara ulaşıp, bunları sosyal medyadan soru olarak paylaştı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sorulardan sonra İdris’le ilgili hesabını soracağız minvalinde bir tweet attı, sonra ise sildi. Polis bu olayla ilgili sosyal medyadan taciz suçlamasıyla İdris’in evini bastı. 4 çocuğunun olduğu darmadağın ettiler, eşinin giyinmesine bile fırsat vermediler. İdris’in başkanı olduğu derneği de bastılar. Görevliler, kapıları kırmayın size anahtarları verelim demelerine rağmen, elektrik prizlerine kadar söktüler. İlk başta Zohra suç duyurusunda bulunduğu için İdris 36 saat gözaltında tutulmuştu, şimdi ise Zineb şikayetçi olduğu için İdris gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.