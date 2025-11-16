Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Portekiz, Ermenistan’ı farklı geçti ve Dünya Kupası bileti aldı

Portekiz, Ermenistan’ı farklı geçti ve Dünya Kupası bileti aldı

22:0916/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Portekiz, Ermenistan’ı farklı geçti ve Dünya Kupası bileti aldı
Portekiz, Ermenistan’ı farklı geçti ve Dünya Kupası bileti aldı

Dünya Kupası elemelerinde Portekiz, Ermenistan'ı evinde 9-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvaya katılma hakkını garantiledi.

Portekiz, Dünya Kupası elemelerinde Ermenistan'ı evinde 9-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvaya katılma hakkını garantiledi. Cristiano Ronaldo'nun cezalı olduğu maçta Joao Neves ve Bruno Fernandes'in üçer golü takıma zaferi getirdi.


Gol Yağmuru Başlıyor

F Grubu'nun kritik karşılaşmasına hızlı başlayan ev sahibi Portekiz, henüz 7. dakikada Renato Veiga'nın golüyle öne geçti. Ermenistan, 18. dakikada Eduard Spertsyan'ın golüyle beraberliği yakalasa da, bu direniş kısa sürdü. Portekiz, 28. dakikada Gonçalo Ramos ile yeniden liderliği ele geçirdi ve bir daha geri bırakmadı.


Neves ve Fernandes'ten Hat-Trick

Portekiz'in genç yıldızı Joao Neves, 30. ve 41. dakikalarda attığı gollerle skoru 4-1'e taşıdı. İlk yarının bitiş vuruşu olan penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes, takımını devreye 5-1'lik farkla gönderdi. İkinci yarıda da hücum baskısını sürdüren Portekiz, Fernandes'in 51. ve 72. dakikalardaki golleriyle farkı iyice açtı. Neves, 81. dakikada attığı golle hat-trick'ini tamamlarken, Francisco Conceicao uzatma dakikalarında skoru 9-1'e taşıyarak galibiyeti noktaladı.


Dünya Kupası Bileti Garanti

Alınan bu ezici galibiyet, Portekiz'in puanını 13'e yükselterek grubu namağlup lider tamamlamasını sağladı. Bu sonuç, 2026 Dünya Kupası'na direkt katılım bileti anlamına geliyor. Ermenistan ise grup aşamasını 3 puanla son sırada tamamlayarak veda etti.

#Portekiz
#Dünya Kupası
#Ermenistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1904'te doğmuş hangi ressam, hayatının son yıllarında boş sayfalara imzasını atıp satarak para kazanmıştır?