Portekiz, Ermenistan’ı farklı geçti ve Dünya Kupası bileti aldı

Portekiz, Dünya Kupası elemelerinde Ermenistan'ı evinde 9-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvaya katılma hakkını garantiledi. Cristiano Ronaldo'nun cezalı olduğu maçta Joao Neves ve Bruno Fernandes'in üçer golü takıma zaferi getirdi.





Gol Yağmuru Başlıyor

F Grubu'nun kritik karşılaşmasına hızlı başlayan ev sahibi Portekiz, henüz 7. dakikada Renato Veiga'nın golüyle öne geçti. Ermenistan, 18. dakikada Eduard Spertsyan'ın golüyle beraberliği yakalasa da, bu direniş kısa sürdü. Portekiz, 28. dakikada Gonçalo Ramos ile yeniden liderliği ele geçirdi ve bir daha geri bırakmadı.





Neves ve Fernandes'ten Hat-Trick

Portekiz'in genç yıldızı Joao Neves, 30. ve 41. dakikalarda attığı gollerle skoru 4-1'e taşıdı. İlk yarının bitiş vuruşu olan penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes, takımını devreye 5-1'lik farkla gönderdi. İkinci yarıda da hücum baskısını sürdüren Portekiz, Fernandes'in 51. ve 72. dakikalardaki golleriyle farkı iyice açtı. Neves, 81. dakikada attığı golle hat-trick'ini tamamlarken, Francisco Conceicao uzatma dakikalarında skoru 9-1'e taşıyarak galibiyeti noktaladı.





Dünya Kupası Bileti Garanti