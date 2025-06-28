Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Potanın Perileri için kritik randevu! Rakip Litvanya

Potanın Perileri için kritik randevu! Rakip Litvanya

09:1928/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı ile İtalya, Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli takımdan Olcay Çakır (sağda) rakibi Mariella Santucci ile mücadele etti.
2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı ile İtalya, Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli takımdan Olcay Çakır (sağda) rakibi Mariella Santucci ile mücadele etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 7'ncilik maçında yarın Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye kazanması halinde Dünya Kupası elemelerine katılacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 7'ncilik maçında yarın Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 11.45'te başlayacak. Günün diğer klasman mücadelesinde ise Çekya ile Almanya, 5'incilik müsabakası için yarın saat 14.30'da sahaya çıkacak.


Türkiye kazanması halinde Dünya Kupası elemelerine katılacak


Yarı finalistler Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına dahil olacak son ülke, Litvanya-Türkiye maçıyla belirlenecek. Beşincilik maçına çıkacak Almanya, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi olduğu için organizasyona katılma hakkı elde etti. Almanya'nın beşincilik maçındaki rakibi Çekya ise ön elemeler vasıtasıyla Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı garantiledi. Milliler, Almanya ve Çekya'nın katılımları kesinleştiği için Litvanya'yı yenmesi halinde Dünya Kupası elemelerinde yer alma hakkı kazanacak.


İki takım 8. kez karşılaşacak


Ay-yıldızlılar, Litvanya ile resmi maçlarda 8. kez rakip olacak. Daha önce rakibine karşı oynadığı 7 resmi maçta 4 kez kazanan Türkiye, 3 defa mağlubiyet yaşadı.


Son 3 resmi maçı ay-yıldızlılar kazandı


Türkiye, Litvanya ile oynadığı son 3 resmi maçtan galip ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 2021 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 74-51 ve 67-55'lik skorlarla mağlup ettiği rakibini, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda ise 66-57 yendi. Milli takım, Litvanya'ya karşı resmi maçlardaki diğer galibiyetini, 2009 Avrupa Şampiyonası'nda 69-66'lık skorla aldı. Litvanya ise 2005, 2007 ve 2011'deki şampiyonalarda sırasıyla 82-76, 67-61 ve 64-58 galip geldi. Ayrıca Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya ile mayısta oynadığı hazırlık maçını da 73-68 kazandı.


Milli takımın turnuva yolculuğu


Şampiyonada A Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenildi, ikinci karşılaşmada İsviçre'yi 91-67, son müsabakada ise ev sahibi Yunanistan'ı 83-72 mağlup etti. Grubunu 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada bitiren milli takım, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde İtalya'ya uzatmada 76-74 mağlup olarak madalya şansını yitiren ay-yıldızlılar, klasman maçlarına kaldı.


Milli takım, ilk klasman müsabakasında ise Almanya'ya 93-73 yenildi.



#A Milli Kadın Basketbol Takımı
#Türkiye
#Litvanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?