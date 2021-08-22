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Müthiş maçta Manchester United deplasmanda Southampton ile berabere kaldı | ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United deplasmanda Southampton ile karşılaştı. Southampton-Manchester United maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. 'Kırmızı Şeytanlar' puanını 4'e yükseltirken, ev sahibi ekip puanla tanıştı. Southampton-Manchester United maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Premier Lig maç özetleri: Southampton-Manchester United 1-1 maç özeti ve golleri izle
Southampton-Manchester United karşılaşmasından bir kare

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Southampton sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin golünü 30. dakikada Fred kendi kalesine attı. Kırmızı Şeytanlar'ın golünü ise 55. dakikada Mason Greenwood kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Manchester United puanını 4'e yükseltirken, Southampton ise ilk puanını aldı. Gelecek hafta Manchester United deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Southampton ise Newcastle United'ın rakibi olacak.

Southampton-Manchester United maçının özetini ve gollerini izle


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