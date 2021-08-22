Müthiş maçta Manchester United deplasmanda Southampton ile berabere kaldı | ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Southampton sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekibin golünü 30. dakikada Fred kendi kalesine attı. Kırmızı Şeytanlar'ın golünü ise 55. dakikada Mason Greenwood kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Manchester United puanını 4'e yükseltirken, Southampton ise ilk puanını aldı. Gelecek hafta Manchester United deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Southampton ise Newcastle United'ın rakibi olacak.
Southampton-Manchester United maçının özetini ve gollerini izle
#PremierLeague'in 2.haftasında Southampton, Manchester United'ı konuk etti. Goller Fred (kendi kalesine) ve Mason Greenwood'dan geldi. @iddaa #SOUMUN #SSporttaPL pic.twitter.com/y2dxqYNPVT
#PremierLeague'in 2.haftasında Southampton, Manchester United'ı konuk etti. Goller Fred (kendi kalesine) ve Mason Greenwood'dan geldi. @iddaa #SOUMUN #SSporttaPL pic.twitter.com/y2dxqYNPVT— S Sport (@ssporttr) August 22, 2021