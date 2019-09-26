Rabbim sırtınızı yere getirmesin
GÜREŞ

Rabbim sırtınızı yere getirmesin

Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda madalya ve olimpiyat kotası alan milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Cenk İldem’i kabul eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Ben ümit ediyorum ki Tokyo’da hedeflerimize ulaşacağız, sizlere inanıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli güreşçiler, Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Milli güreşçiler, Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda madalya ve olimpiyat kotası alan Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Cenk İldem’i kabul etti. Kabulde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve antrenörler de yer aldı. Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecinin çok önemli olduğunu belirterek, “Rio’daki 8 madalyanın 5’i güreştendi. Bu tesadüf değil, ortada bir emek var. Sizler bu işi sevgiyle, aşkla yapıyorsunuz. Ben ümit ediyorum ki Tokyo’da hedeflerimize ulaşacağız, sizlere inanıyoruz. Sizden isteğim bu inancı, bu umudu kaybetmeyin. Sizin bu inancınız, azminiz bizlere Tokyo’da lazım olacak. Tabii ki bakanlık olarak dün de (önceki gün) federasyon başkanımızla toplantı yaptık, bundan sonra daha fazla elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

OMUZ OMUZA YÜRÜYECEĞİZ

Milli güreşçilerle gurur duyduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Motivasyonunuzu, dirayetinizi düşürmenize izin vermeyin. Ülkemiz, halkımız ciddi bir teveccüh gösteriyor. Sizin gibi olmak isteyen binlerce gencimiz var. Biz de onlara bu imkanı sağlamak için çalışıyoruz, çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın desteği bizim için ilham kaynağı. Sizler gururumuzsunuz, gençlerimizi yüreklendiriyorsunuz. Genç sporcular ve ülkemizin yarınları adına sizlere teşekkür ediyorum. Tokyo sürecine birlikte yürüyeceğiz, omuz omuza yürüyeceğiz, boşluk bırakmayacağız. Sıkacağız saflarımızı ve sonunda da hedefe ulaşacağız. Rabbim sırtınızı yere getirmesin, yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

GÜREŞ LOKOMOTİF BİR BRANŞ

Federasyon başkanlarıyla önemli toplantı yaptıklarını da vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Süreci çok sıkı ve güçlü bir şekilde takip etmemiz lazım. Hakikatten güreş lokomotif bir branş. Olimpiyatta kazanılan madalyaların 5’i az değil. İnşallah bu başarıları 2020’de çok güzel bir şekilde taçlandıracağınıza inanıyorum. Olimpiyatlarda bunu başaracağımızı inanıyorum. Sizlerle ilgili hedeflerimiz hayallerimiz çok yüksek, kendinize dikkat edin” şeklinde konuştu.

Öte yandan milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, Mamak Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda silah altına alınacak ve Çin’de yapılacak Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Askeri Olimpiyat Oyunları’na katılacak.

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Tüm sporlar TRT Spor 2'de
Tüm sporlar TRT Spor 2'de

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yayın hayatına başlayacak TRT Spor2 kanalıyla ilgili bilgi verdi. Sporun, yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Eren, spor yayıncılığı konusunda uzun bir birikime sahip olan TRT’nin spor camiasına yeni atılımlarla katkı sağlamak arzusunda olduğunu söyledi. SPOR KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞACAKBu yıl şu ana kadar 400 canlı yayın gerçekleştirdiklerini, bunların 191’inin futbol, 201’inin ise diğer branşlarda olduğunu belirten Eren, şöyle devam etti: “Federasyonlarımızın sayısı futbolla birlikte 65’e ulaştı. Bu da birçok faaliyet, şampiyona ya da kupa organizasyonu demek. Takdir edilir ki bütün bu spor müsabakaları, tek bir kanalın yayınlayabileceği sayıdan çok fazla olacaktır. Sporu bütün yönleri ile vatandaşlarımızla buluşturacak, toplumdaki spor kültürünü geliştirecek, sporun yaygınlaşmasını, hemen her yaştan insanımızla buluşturmayı sağlayacak yayınlar yapacak yeni bir kanala ihtiyaç oluğunu düşündük. Sonucunda Türk sporuna hizmet edecek, sporun futbol dışındaki tüm amatör ve profesyonel olimpik branşlarının yer alacağı yani sporun her rengini görebileceğimiz bir kanalı halkımız ile buluşturuyoruz.”OLİMPİYATIN YENİ ADRESİ TRT Spor2’nin içeriği hakkında bilgiler de veren Eren, tüm federasyonlar ile ulusal ve uluslararası bütün faaliyetlere açık olduklarını vurguladı. Birçok branşı izleyiciye ulaştıracaklarını anlatan Eren, şu değerlendirmeyi yaptı: “Atletizm, yüzme, güreş, tenis, eskrim, geleneksel spor dalları, okçuluk, masa tenisi, basketbol, buz hokeyi gibi birçok branştaki müsabakaları canlı ya da banttan ama mutlaka izleyiciye ulaştıracağız. Ayrıca, aralimpik sporcularımızın da faaliyetlerini yakından takip edeceğiz. Sporcuların sadece müsabaka anları değil, yaşam kesitlerinden örnekler ve kampları da yeni kanalımızda olacak.”Fatih Terim'den Ali Koç'a yanıt

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