Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda madalya ve olimpiyat kotası alan Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Cenk İldem’i kabul etti. Kabulde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve antrenörler de yer aldı. Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecinin çok önemli olduğunu belirterek, “Rio’daki 8 madalyanın 5’i güreştendi. Bu tesadüf değil, ortada bir emek var. Sizler bu işi sevgiyle, aşkla yapıyorsunuz. Ben ümit ediyorum ki Tokyo’da hedeflerimize ulaşacağız, sizlere inanıyoruz. Sizden isteğim bu inancı, bu umudu kaybetmeyin. Sizin bu inancınız, azminiz bizlere Tokyo’da lazım olacak. Tabii ki bakanlık olarak dün de (önceki gün) federasyon başkanımızla toplantı yaptık, bundan sonra daha fazla elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

OMUZ OMUZA YÜRÜYECEĞİZ

Milli güreşçilerle gurur duyduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Motivasyonunuzu, dirayetinizi düşürmenize izin vermeyin. Ülkemiz, halkımız ciddi bir teveccüh gösteriyor. Sizin gibi olmak isteyen binlerce gencimiz var. Biz de onlara bu imkanı sağlamak için çalışıyoruz, çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın desteği bizim için ilham kaynağı. Sizler gururumuzsunuz, gençlerimizi yüreklendiriyorsunuz. Genç sporcular ve ülkemizin yarınları adına sizlere teşekkür ediyorum. Tokyo sürecine birlikte yürüyeceğiz, omuz omuza yürüyeceğiz, boşluk bırakmayacağız. Sıkacağız saflarımızı ve sonunda da hedefe ulaşacağız. Rabbim sırtınızı yere getirmesin, yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

GÜREŞ LOKOMOTİF BİR BRANŞ

Federasyon başkanlarıyla önemli toplantı yaptıklarını da vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Süreci çok sıkı ve güçlü bir şekilde takip etmemiz lazım. Hakikatten güreş lokomotif bir branş. Olimpiyatta kazanılan madalyaların 5’i az değil. İnşallah bu başarıları 2020’de çok güzel bir şekilde taçlandıracağınıza inanıyorum. Olimpiyatlarda bunu başaracağımızı inanıyorum. Sizlerle ilgili hedeflerimiz hayallerimiz çok yüksek, kendinize dikkat edin” şeklinde konuştu.

Öte yandan milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, Mamak Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda silah altına alınacak ve Çin’de yapılacak Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Askeri Olimpiyat Oyunları’na katılacak.

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Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün sahibini bulacak. Gaziantep’te oynanacak maçta, geçen sezon Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Şahinbey Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı maç saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan yayınlanacak. Müsabakayı Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen ve Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Fenerbahçe Beko ise kupayı 7 kez kazandı.