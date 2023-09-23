Real Madrid Arda Güler ve Carvajal dışında tam kadro

Antrenmanın ardından basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Ancelotti, sakatlıktan çıkan futbolcularla ilgili bir soruyu "Vinicius dünden beri takımla birlikte çalışıyor ve iyi bir kondisyon gösterdi. Maç kadrosunda olacak. Derbide nasıl bir rol oynayacağına ise yarın karar vereceğiz. Carvajal kadroda olmayacak. Diğerleri ise Arda Güler dışında iyi durumdalar. Mendy ve Ceballos tamamen iyileşti" diye yanıtladı.

"Sadece Kross veya Modric değil Valverde ya da Tchouameni'yi de yedek kulübesinde bırakmak çok zor. Orta sahada rekabet çok fazla. Değişiklik yaptığımda futbolcunun üzgün çıktığını, yerine girenin de çok mutlu olduğunu görüyorum. Üzgün olmasını anlıyorum çünkü iyi oynamadığı için değiştirdiğimi düşünüyor. Oysa kulübede gerekli kaynaklarım olduğundan ve taze kan olması için değişiklik yapıyorum. Eğer yüzde 100'ü vermezlerse üzgün olmalılar. Özellikle yedekten girenler."