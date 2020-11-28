Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirirken Galatasaray lehine verilen penaltı hakkında da açıklamalarda bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada penaltıdan, 52. dakika ile 79. dakikada Diagne ve 87. dakikada Taylan kaydetti.
"Fatih Terim farkı çok önemli"
Karşılaşma sonrasında NTV'de açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, mücadele hakkında konuştu. Dilmen, teknik direktör Fatih Terim'in formuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, "Fatih Terim'in formu ve formsuzluğu direkt olarak takımı etkiliyor. Galatasaray daha önce de eksik kadrolarla kazandı, kaybetti ama burada önemli olan Fatih Terim'in form grafiği. O çok önemli Galatasaray'da" dedi.
"Geçen hafta ile bu hafta farkı"
"Maçları Fatih Terim kazandı ve Fatih Terim kaybetti" ifadelerini kullanan Dilmen, "Kayserispor maçının kadrosunu değiştirmedi Fatih hoca. Peki ne değişti? Ne değiştiğini söyleyeyim ben sana. 3-5-2 falan o kadar önemli değil diyorlar. Fatih Terim kaybetti ve Fatih Terim kazandı diyorum ben. Neden? Geçen hafta ilk yarıdaki oyunun etkisi altında kalarak çift santrfora dönmüştü. 1-0'ı yakaladın. 10-0 mı yenmek istiyorsun" dedi.
"Futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar"
Galatasaray lehine verilen penaltı pozisyonu hakkında da konuşan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Pandemiden dolayı seyirci yasağı var. Bu oyun kuralları kaldığı süre içerisinde, inşallah bu olaylar bittiği zamanda maçlara seyirci falan gitmez. Başakşehir’in ve Rize’nin aleyhine verilen penaltılar, kurallarına göre net penaltı. Buna itirazım yok. Bende hakem olsam, giderim VAR’ı izlerim ve penaltıyı veririm ama futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
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