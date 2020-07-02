Ryan Donk’a yeni sözleşme: Galatasaray sözleşmesini bir yıl daha uzatacak
Galatasaray, tecrübeli oyuncusu Ryan Donk ile bir yıl daha sözleşme uzatacak. Bu sezon sarı-kırmızılı takımla 34 maça çıkan, 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Teknik heyet, Donk’un bir yıl daha takımda kalmasını isterken, yönetim Hollandalı futbolcunun menajeriyle irtibata geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, 34 yaşındaki futbolcuya 1 milyon Euro net maaş ve 300 bin Euro prim teklif edecek
Umut YılmazYeni Şafak
Donk’un önceki sözleşmesinde yer alan puan başı 5 bin Euro primi ise kaldırılacak. Başakşehir maçına kaptanlık pazubandı ile çıkan Ryan Donk’un da sarı-kırmızılı takımla yoluna devam etmek istediği öğrenildi. Bu sezon da takımın zor zamanlarında teknik heyetin değişilmez ismi olan tecrübeli oyuncu, 34 maça çıktı ve stoper, ön libero, merkez orta saha ile santrfor mevkilerinde oynadı.
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