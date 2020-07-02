Ryan Donk’a yeni sözleşme: Galatasaray sözleşmesini bir yıl daha uzatacak

Donk’un önceki sözleşmesinde yer alan puan başı 5 bin Euro primi ise kaldırılacak. Başakşehir maçına kaptanlık pazubandı ile çıkan Ryan Donk’un da sarı-kırmızılı takımla yoluna devam etmek istediği öğrenildi. Bu sezon da takımın zor zamanlarında teknik heyetin değişilmez ismi olan tecrübeli oyuncu, 34 maça çıktı ve stoper, ön libero, merkez orta saha ile santrfor mevkilerinde oynadı.

Forbes açıkladı: Fenerbahçe Avrupa'nın en borçlu kaçıncı kulübü oldu? Ekonomi dergisi Forbes, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerin Avrupa’nın en borçlu 6. kulübü olduğunu açıkladı. Yapılan incelemelerde genel olarak hem kulübün maddi durumunun kötü olduğundan hem de kariyeri sona yaklaşan oyuncuların transfer edildiğinden söz edildi. Ayrıca 'Fener Ol' bağış kampanyasının da incelendiği yazıda, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Mesut Özil'in bu kampanya ile transfer edilemeyeceği yazıldı.Sarı-lacivertliler için, "Para kaybetmeye devam ediyor ve kariyerinin son dönemindeki ünlü oyuncuları transfer etme alışkanlığından da vazgeçmediler” ifadeleri kullanırken; Nani, Robin van Persie, Valbuena, Skrtel ve birçok oyuncunun kulüpten yüksek maaşlar aldığı belirtildi.2 yılda hem sportif hem maddi çöküşFenerbahçe Mesut Özil'i transfer edemezİncelemede Fenerbahçe’nin 370 milyon dolarlık bir borcu olduğu ve koronavirüs sürecinden dolayı taraftarlardan SMS yoluyla para talep edildiği belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe’nin çok istediği Mesut Özil transferi için de 1 milyon SMS gönderilse de oyuncunun 1 aylık maaşını karşılanamayacağı yazıldı.Mirasyedi Ali Koç: Aziz Yıldırım dönemindeki tüm kazanımları satmaya başladıFenerbahçe’nin son 2 sezondaki sportif başarısızlık nedeniyle performans primi kaybı toplamda 135 milyon TL’yi buldu. https://t.co/GpmnJ6VDO4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 1, 2020 Galeri: 'Mesut Özil annesine verdiği sözden dolayı Fenerbahçe'ye transfer olacak'