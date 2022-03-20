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Sadık Çiftpınar özür diledi

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçında tribündeki Malatyalı taraftarlar ile Sadık Çiftpınar arasında gerginlik yaşandı. Sadık yaptığı hareket sonrası kadro dışı kalırken konuyla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadık Çiftpınar özür diledi
Sadık Çiftpınar

Süper Lig'de Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Mücadeleye Malatya ekibinin tecrübeli futbolcusu Sadık Çiftpınar'ın yaşadığı olay damgasını vurdu.

Protesto edildi ve oyundan çıkmak istedi

Kasımpaşa zorlu mücadelenin 71. dakikada Muleka ile öne geçerken bu golden yanlızca 3 dakika sonra Ahmet ile aradaki farkı 2'ye çıkardı. Bu esnada Yeni Malatyasporlu taraftarları, Sadık Çiftpınar'ı sert şekilde protesto etmeye başladı. Top her Sadık Çiftpınar'a geldiğinde taraftarlar ıslıklamaya başladı. Bunun üzerine ise Sadık kulübeye yönelerek çıkmak istedi. Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir ve takım arkadaşlarının yanı sıra, başta Umut Bozok olmak üzere tüm Kasımpaşalı oyuncular Sadık’ın sahadan çıkmasına engel oldu.

Oyundan çıkınca direkt olarak soyunma odasına gitti

Tepkiler şiddetini devam ettirirken Sadık kenara değişiklik işareti yaptı. İkna edilen Sadık değişiklik hazırlanana kadar sahada kaldı. 79. dakikada kenara gelen Sadık Çiftpınar direkt olarak soyunma odasına yöneldi. 79. dakikada Sadık Çiftpınar, taraftarların protestosu eşliğinde oyundan alındı yerine Gameli Awuku girdi.

Sadık Çiftpınar'ın özür mesejı;

Süresiz kadro dışı bırakıldı

Resmi sitesinden bir açıklama yayınlayan Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar kadro dışı bırakıldı. Malatya ekibinden yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."



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