Sağ bekte gözde Omar

Yeni sezonda sağ bek bölgesi için değişikliklere hazırlanan Galatasaray, Olimpiakos ile sözleşmesi sona erecek olan Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui’ye talip olmuştu. Son alınan bilgilere göre Omar, Yunan ekibinin yapmış olduğu 750 bin Euro’luk yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Galatasaray, bu noktada devreye girerken, 28 yaşındaki oyuncuya yıllık 1 milyon Euro’dan 3 yıllık kontrat teklifinde bulundu. Norveçli oyuncunun teklifi düşünmek zaman istediği, kararını liglerin tamamlanmasının ardından vereceği öğrenildi. Transfermarkt verilerine göre 4,8 milyon Euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki sağ bek, 2014 yılından beri Olimpiakos forması giyiyor. Bu sezon Yunan ekibiyle tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Omar, 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Norveç Milli Takımı ile de toplamda 44 maçta görev aldı.

Galatasaray genç golcü Mehmet Uysal'ı takibe aldı Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir ismin geldiği bildirildi.Ajansspor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, bonservisi Manisa FK'da bulunan ve bu sezonu kiralık olarak 3. Lig ekibi Somaspor'da geçiren forvet Mehmet Uysal'ı takibe aldı.Bu sezon Soma'da 25 maçta 15 gol ile 2 asist kaydeden 20 yaşındaki santrforu Galatasaray'ın scout ekibi izliyor.Mehmet Uysal'ı Galatasaray dışında Beşiktaş'ın da listesine eklediği aktarıldı.Galeri: Fatih Terim'den heyecanlandıran proje: 96-2000 ruhu geri mi dönüyor?