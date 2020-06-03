Sağ bekte gözde Omar

Yeni sezonda sağ bek bölgesi için değişikliklere hazırlanan Galatasaray, Olimpiakos ile sözleşmesi sona erecek olan Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui’ye talip olmuştu. Son alınan bilgilere göre Omar, Yunan ekibinin yapmış olduğu 750 bin Euro’luk yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Galatasaray, bu noktada devreye girerken, 28 yaşındaki oyuncuya yıllık 1 milyon Euro’dan 3 yıllık kontrat teklifinde bulundu. Norveçli oyuncunun teklifi düşünmek zaman istediği, kararını liglerin tamamlanmasının ardından vereceği öğrenildi. Transfermarkt verilerine göre 4,8 milyon Euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki sağ bek, 2014 yılından beri Olimpiakos forması giyiyor. Bu sezon Yunan ekibiyle tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Omar, 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Norveç Milli Takımı ile de toplamda 44 maçta görev aldı.
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